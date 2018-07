Dos enemigos de los niños en verano: el sol y la gastroenteritis

Los padres sabemos que en verano no se nos pasa una visita o dos al pediatra en el mejor de los casos. Es un tiempo en el que están expuestos a más agentes externos que además no son habituales. Aunque también es verdad que se ponen menos veces malos porque el ambiente no es propicio para virus y bacterias.

El sol es uno de los enemigos principales para los más pequeños y la pediatra María Salmerón nos explica cómo hacerle frente. María Salmerón es pediatra en el Hospital de la Paz y la Ruber Internacional, en Madrid. Y es rotunda: Hay que protegerse del sol en verano y en invierno. ¿Sabías que una quemadura con ampolla produce el doble el riesgo de padecer cáncer? Muchos melanomas provienen de la edad infantil.

La exposición solar cero es imposible: los niños necesitan salir a jugar al parque y el contacto con la Naturaleza, nos cuenta la doctora Salmerón. Les tiene que dar el sol pero con protección. Hasta tres años lo menos posible y ¡ojo!, los protectores solares no son indicados en todas las edades. Escucha cómo nos cuenta los mejores según el tiempo que tengan porque algunos pueden ser peligrosos si los absorbe la piel.

En cuanto a la gatroenteritis, ¿cómo la tratamos? En verano, dice la pediatra, lo habitual es que sufran de diarrea porque no se conservan los alimentos de manera adecuada: hidratación, suelo oral hiposónico, no tomar ninguna bebida isotónica porque no son recomendables para los niños. Lo ideal, recomienda, una dieta blanda baja en fibra y en grasa. Comer un poco de todo y no solo arroz y pollo. Se pueden tomar frutas astringentes, utilizar plátano y manzana, y muy importante tener toda la comida refrigerada, no mezclar los alimentos crudos y elaborados y lavarse las manos más a menudo.