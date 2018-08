Woodland lidera el PGA tras la primera jornada; Rahm, mejor español

El estadounidense Gary Woodland ha terminado primero con seis bajo par la primera jornada del Campeonato de la Asociación de Profesionales de Estados Unidos (PGA Championship), que se disputa esta semana en Bellerive Country Club, en las afueras de San Luis, Misuri.

El líder, que se ha anotado nada menos que siete birdies en los últimos 11 hoyos, le ha arrebatado el liderato a su compatriota Rickie Fowler (-5), uno de los favoritos de los aficionados locales y aspirante, al igual que Woodland, al primer grande su carrera.

Por su parte, el estadounidense Tiger Woods, ganador de 14 grandes, cuatro de ellos campeonatos de la PGA, ha regresado al cuarto grande del año, después de una ausencia de dos años por lesiones, con un buen arranque que se ha visto frenado por una sucesión de bogeys a mitad de la vuelta, y ha terminado al par y en la parte baja de la tabla.

La parte alta de la tabla de clasificación después de la primera jornada está copada por una decena de estadounidenses, entre los que destacan dos Johnson, Zack (-4), ganador del Open Británico de 2015, y Dustin (-3), número uno del mundo.

El sudafricano de 25 años Brandon Stone (-4), que acumula una gran temporada, se ha colado entre los estadounidenses, junto con el inglés Ian Poulter (-3) y el australiano Jason Day (-3), ganador del PGA Championship de 2015.

Los ganadores de los tres grandes anteriores de este año han tenido resultados desiguales. El estadounidense Patrick Reed, ganador del Masters de Augusta, ha terminando con dos sobre el par, y su compatriota Brooks Koepka, ganador del Abierto de Estados Unidos por segundo año consecutivo ha acabado con -1.

Por su parte, el italiano Francesco Molinari, flamante ganador del Abierto Británico en Carnoustie, se ha recuperado de dos malos hoyos con una sucesión de birdies para acabar con dos bajo el par.

El vizcaíno Jon Rahm lidera a la representación española. "Ha sido un gran día. Solo me ha faltado un poco de concentración en un par de golpes", dijo Rahm, que ha terminado con dos bajo el par a cuatro golpes del líder, el estadounidense Gary Woodland (-6).

El explosivo golfista de Barrika, número 7 del mundo después tan solo dos temporadas como profesional, ha demostrado que la calma también le funciona en el campo. "He aceptado desde el principio lo que iba a pasar y he reconocido que cuando me quejo, me estoy quejando realmente de mi mismo", comentó.

Rahm encabeza una representación de españoles que completan el castellonense Sergio García (par), el grancanario Rafa Cabrera Bello (par), el guipuzcoano Adrián Otaegui (+3) y el cacereño Jorge Campillo (+8), que pareció haber "perdido" el swing en los últimos hoyos.

"La verdad es que ha sido un poquito frustrante y he terminado con la sensación de que sin duda el resultado ha sido peor de lo que podía haber hecho", señaló Cabrera Bello, que, sin embargo, ha seguido mejorando los aciertos con el putt.

"No estoy jugando a las mil maravillas y par del campo no es una grandísima vuelta", dijo con cierto eufemismo Sergio García, que sigue luchando por recuperar las sensaciones que le acompañaron durante su victoria en el Masters de Augusta de 2017. "Es difícil entrenar más de lo que estoy entrenando", agregó el castellonense, que disputa esta semana su vigésimo Campeonato de la PGA y su 78º grande consecutivo.

Por su parte, Adrián Otaegui ha acabado "un poco descontento" en su debut en un major. "Aunque he jugado bastante bien, ha habido cuatro hoyos malos", dijo el guipuzcoano, que se estrena esta semana en un grande y en un torneo profesional en suelo estadounidense.