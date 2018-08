Apple confirma que no espía a los usuarios de iPhone

El pasado mes de julio, la empresa de tecnología Apple y otras empresas fueron acusadas de escuchar las conversaciones de los teléfonos a través de sus micrófonos e incluso de altavoces inteligentes. Ante esta situación, representantes de la compañía de la manzana mordida han comunicado que los iPhone no escuchan las conversaciones de sus usuarios y no comparten las palabras pronunciadas con terceros. En lo que podría considerarse como un dardo lanzado a su competencia, Apple explica en la carta que sus clientes no son su objeto de negocio.

La acusación original reflejaba que algunas aplicaciones, no solo de Apple, también de Google o Amazon, recogían lo que los usuarios decían tras escuchar palabras clave como "Oye, Siri", "Ok, Google" o "Hey, Alexa". Este tema es muy polémico. De hecho, tras conocer los escándalos de privacidad de Facebook, Mark Zuckerberg fue preguntado durante el juicio si Facebook escuchaba a sus usuarios a través del micrófono, algo que el CEO de la red social negó en rotundo.

Al igual que sucedió entonces en palabras del propio Zuckerberg, ahora es Apple quien desmiente que recojan conversaciones privadas. La empresa niega que el micrófono capte nada más allá de "Oye, Siri", comando mediante el cual se activa el asistente del teléfono incluso sin tocarlo. Por ese motivo se consideraba que constantemente se encontraba escuchando y analizando todo su entorno, incluidas las conversaciones, pero según Apple, no es así.

Además, las peticiones que se realizan por voz no se asocian nunca al ID de Apple ni al usuario en concreto, sino a un número aleatorio. Por otro lado, y aprovechando el comunicado, la tecnológica asegura también que no guarda registro de ubicaciones de sus usuarios, y que la información que reciben jamás es asociada a ninguna persona, por lo que, aunque se guarden ubicaciones, no se podría conocer a quién pertenecen. Sin embargo, Apple avisa de que son los usuarios quienes tienen que restringir la privacidad para cada aplicación en los ajustes del dispositivo, porque ellos no tienen capacidad de saber qué hacen los desarrolladores de aplicaciones de terceros con la información que recogen.