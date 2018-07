Rodrygo usará el 9 en el Santos

Rodrygo, fichado por el Real Madrid, recibió este jueves la camiseta con el dorsal número 9 del Santos un día después de que el delantero de 17 años fuera el protagonista del partido del Campeonato Brasileño frente al Flamengo.

La camiseta con su nuevo número la recibió en una ceremonia especial de manos de sus padres y su hermana en la que estuvo el exfutbolista y entrenador Serginho Chulapa.

"Me gusta este número, estoy muy contento. Nuestro actual entrenador se quedó feliz con el homenaje. Aunque no sea delantero puro, me gustó mucho", dijo.

Rodrygo ya utilizaba la camisa 9 en la Copa Libertadores, pero no en el resto de competiciones, en la que saltaba al césped con el 43.

El Santos sorprendió así a Rodrygo, quien previsiblemente se marchará al Real Madrid el próximo año, cuando cumpla 18 años, después de que el extremo destacara en el empate frente al Flamengo.

Sobre su desempeño, 'el Rayo' santista afirmó que un delantero "debe siempre preferir hacer goles frente a asistencias", en alusión al pase medido que resultó en el tanto anotado por 'Gabigol' en el enfrentamiento contra el club carioca, después de regatear a tres rivales en la banda.

"Yo prefiero anotar el gol, pero si es para dar asistencia para que mi equipo salga vencedor, me vale también", bromeó el jugador.

Rodrygo también se mostró animado con la llegada al club paulista del mundialista costarricense Bryan Ruiz, quien jugará por primera vez en Suramérica tras doce años en el fútbol europeo.

"La expectativa es la mejor posible", expresó Rodrygo sobre el capitán de Costa Rica en el Mundial de Rusia 2018, quien previsiblemente llegará al Santos para ser titular en la medular, un sector debilitado en el equipo desde el pasado diciembre.

El futbolista no quiso especular sobre un posible nombre para asumir el comando del conjunto tras el despido del entonces técnico Jair Ventura, ante el mal desempeño del club en las últimas jornadas del Campeonato Brasileño.

"Todos hicieron un excelente trabajo en el partido de ayer. Yo confío en la junta directiva, creo que ellos van a traer lo mejor para nosotros", expresó el joven.

Preguntado sobre qué consejo daría al nuevo entrenador, Rodrygo fue sucinto: "Yo soy la peor persona para dar consejos. Diría que se quede tranquilo y honre la historia del Santos".