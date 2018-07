Rodri: "Me gustaría parecerme a Gabi y Simeone"

El centrocampista del Atlético de Madrid, Rodrigo Hernández 'Rodri', aseguró este viernes en su presentación como nuevo jugador rojiblanco que le gustaría parecerse al excapitán Gabi Fernández y a su entrenador, el argentino Diego Pablo Simeone, con los que coincidirá en el dorsal, el número 14.

"Si algo tengo que aprender es el liderazgo que conlleva llevar este dorsal. Mi historia empieza a partir de hoy, me gustaría parecerme a ellos el día de mañana. Vengo con la mayor ilusión del mundo y con ganas de saltar el campo", señaló el mediocentro en su presentación en el estadio Wanda Metropolitano.

Rodri, que fue recibido por el presidente rojiblanco Enrique Cerezo en un acto con presencia del consejero delegado y máximo accionista Miguel Ángel Gil, dijo que llevará este número "con la máxima ilusión", sabiendo que ha sido "un dorsal importante para este club".

"Los valores que ha representado Simeone como jugador y ahora entrenador: coraje, garra, competitividad. Él y Gabi son jugadores que han sido fundamentales para los éxitos que tiene este club. Han dejado una huella importante, no solo con el juego, sino con el liderazgo", añadió el futbolista.

Enrique Cerezo en su discurso destacó su formación en la academia rojiblanca de categoría infantil a juvenil, y su progresión en el Villarreal y con la selección española, con la que fue campeón de Europa sub'19 y debutó con la absoluta en marzo.

"Estoy encantado de entregarte la camiseta con tu nombre y el número 14, un número especial para los atléticos, con el que han hecho historia nuestro entrenador Simeone y nuestro gran capitán Gabi", desveló el presidente rojiblanco, que destacó su "talento" y la "apuesta firme" del club en él.

A continuación tomó la palabra el futbolista madrileño, que se definió como "contentísimo" de su "vuelta a casa", ya que siempre "esperaba poder volver" y agradecido por la oportunidad brindada por el Atlético.

"Ha sido un recorrido largo, de sacrificio y crecimiento personal, para llegar aquí. Quiero dar lo mejor de mí en esta etapa, para mí es un salto importante y voy a dar todo lo que tengo por esta camiseta, y ojalá consiga títulos que es a lo que he venido", añadió.

Durante el acto se mostraron imágenes tanto de su etapa en la cantera rojiblanca -"se me pone la piel de gallina", confesó Rodri-, como de esta misma mañana cuando acudió a saludar a varios jóvenes futbolistas del campus de verano rojiblanco.

"A su edad, cuando veía un jugador del primer equipo me quedaba embobado, y ahora a ellos les pasa conmigo, no saben qué hacer. Es gratificante, uno ve realizado su sueño", añadió el nuevo jugador rojiblanco, que tuvo un mensaje para los jóvenes: "La ilusión nunca se pierde".

Preguntado por los representantes de los medios de comunicación, Rodri aseguró que el Atlético "aspira a todo y a la vista está" con las dos finales de la Liga de Campeones disputadas en los últimos cinco años, además de los títulos conseguidos.

"El Atlético creo que ha conseguido acercarse mucho a los que creemos que son los mejores de equipos y hoy por hoy es la mejor plantilla que hay en la Liga y vamos a disputar todas las competiciones", apuntó el jugador, que abundó en esa idea después, diciendo que la plantilla es "inmejorable".

"Luego en el fútbol nunca se sabe, hay equipos mejores o peores que ganan los títulos, pero partiendo de cero tenemos opciones en todas las competiciones sin menospreciar a nadie. Para mí, estamos para ganarlo todo", reiteró.

Rodrigo juega en una posición, la de mediocentro, que en las últimas temporadas en el Atlético ha ocupado Gabi Fernández, hasta ahora capitán rojiblanco que firmó recientemente por el Al-Sadd de Catar, cuya salida le deja una responsabilidad de la que el jugador quiso descargarse.

"No, yo no vine pensando si se iba Gabi o no, yo venía consciente de dónde vengo, un club grande, que aspira a todo, estoy reparado para dar el paso y ellos lo han visto porque me han dado la oportunidad", dijo un Rodrigo que aseguró que viene "a ganar títulos".

Explicó que eligió el número 14 porque era uno de los que quedaban libres tras la salida de Gabi y se dio la oportunidad. "No me lo pensé. He sido campeón de Europa (con la selección sub-19) con ese número, significa mucho por la gente que lo ha llevado. Contento de asumir ese rol y lo intentaré hacer bien tanto dentro como fuera del terreno de juego", añadió.

Respecto a su nuevo entrenador, el argentino Diego Pablo Simeone, Rodrigo destacó lo que transmite "agresividad, competitividad, hambre" y la motivación que les ofrece.

"Estoy poco a poco trabajando con él, tengo que ir viendo qué es lo que quiere de mí, qué le puedo dar. Es el día a día, trabajar duro, ahora tocan muchas sesiones sin balón, hay que ponerse a tope, y cuando empiecen los partidos y los amistosos, que es donde se puede comprobar donde esta uno con el equipo", comentó.

Rodrigo está, junto a otros diez jugadores de la primera plantilla, inmerso en la intensa pretemporada que suele hacer el Atlético, con dobles y triples sesiones de gran dureza física.

"Pienso que esto me va a hacer volar físicamente. Nos está poniendo muy a tope, de momento coincido con pocos compañeros, pero el 'feedback' es increíble. Me han recibido de una manera espectacular, cariñosa y cercana", finalizó.

Rodrigo Hernández regresa al Atlético de Madrid, donde ya estuvo desde categoría alevín a juvenil, después de cinco temporadas en el Villarreal, con el que ha disputado 84 partidos oficiales y ha marcado dos goles, además de debutar con la selección española en un partido amistoso contra Alemania.

El mediocentro, que tiene 22 años y mide 1,90 metros, fue el primer fichaje anunciado por el Atlético de Madrid para la próxima temporada, a los que se unieron posteriormente el centrocampista francés Thomas Lemar, el defensor argentino Nehuén Pérez y el portero Antonio Adán, que no han sido presentados aún.