"El Real Madrid sabe perder y sabe ganar"

Casemiro, centrocampista brasileño del Real Madrid, descartó que su sustitución se debiese a una lesión muscular y aseguró que "estaba planeado" con el técnico Julen Lopetegui.

"Lo he dado todo dentro del campo. Lo había planeado todo con el mister porque no estoy al cien por cien", aseguró en Movistar + el futbolista brasileño mandando un mensaje de tranquilidad para el inicio de Liga.

Casemiro felicitó al Atlético de Madrid por la conquista de la Supercopa de Europa. "Sabíamos que es un partido que se decide por pequeños detalles y el Atlético de Madrid es un gran equipo. Si no matas arriba con el 3-1 ellos lo aprovechan porque tienen grandes jugadores".

"Estamos todos tristes pero nos toca pasar esto y tenemos que felicitar al Atlético de Madrid porque hicieron sus méritos por el título. Nosotros a seguir trabajando porque queda mucho por jugar", añadió.

Los dos tantos decisivos del Atlético llegaron por errores defensivos graves de Marcelo y Varane. Casemiro no quiso señalar a ningún compañero. "Hablar de errores individuales no es de nuestro perfil, tenemos que saber perder igual que ganar. Cuando se pierde lo hacemos todos y no apuntamos a jugadores".

"El Real Madrid siempre está obligado a vencer pero sabíamos que nos enfrentábamos a un rival con mucho respeto. La ilusión por ganar no se acaba nunca y vamos a ir por todo lo que hay en juego", sentenció.