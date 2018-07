Neymar: "Puedes creer que yo exagero y a veces, exagero de verdad, pero en realidad, sufro dentro del campo"

Muchas son las voces que critican a Neymar por su exageración cuando recibe faltas durante los encuentros, y es más, se ha llegado a crear el 'Neymar Challenge' que consiste en imitar al jugador brasileño dando vueltas dentro del campo.

Sobre este tema de recibir entradas, Neymar señala que "bloqueos con las botas en la pierna, rodillazos en la columna, pisotón en el pie. Puedes creer que yo exagero y a veces, exagero de verdad. Pero en realidad, sufro dentro del campo. Ahora, tú no sabes lo que yo paso fuera de él".

A pesar de intentar justificarse, la estrella brasileña también hace autocrítica: "Cuando salgo sin dar entrevistas no es porque solo quiero las alabanzas de la victoria, es porque no he aprendido todavía a decepcionarme. Cuando parezco malcriado no es porque soy un chico mimado, es porque todavía no he aprendido a frustrarme. Dentro de mí todavía existe un niño. A veces él encanta al mundo y a veces irrita a todo el mundo. Mi lucha es para mantener a ese niño vivo, pero dentro de mí y no dentro del campo. Puedes creer que me caí demasiado, pero la verdad es que no me caí, me desmoroné. Eso duele mucho más que cualquier pisotón en el tobillo operado".

Para finalizar, Neymar apunta: "Tardé en aceptar tus críticas. Tardé en mirarme al espejo y en transformarme en un nuevo hombre, pero hoy estoy aquí con la cara limpia y el pecho abierto. Yo caí, pero solo quien cae se puede levantar. Tú puedes continuar tirándome piedras o puedes tirar todas esas piedras y ayudarme a mantenerme en pie. Porque cuando yo estoy en pie, compañero, Brasil entero se levanta conmigo".