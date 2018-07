Marcelo se despide de Cristiano con un emotivo mensaje

"¡¿Quién lo diría eh Cris?! Es hora de decir hasta pronto... ¡Te juro que no imaginaba que este día llegaría!, pero nada en esta vida es para siempre, espero que seas muy feliz en tu nueva etapa. Han sido casi 10 años a tu lado, 10 años de alegría, buen fútbol, victorias, derrotas y momentos maravillosos. ¡Todo lo bueno para ti y tu hermosa familia! Voy a extrañar nuestras charlas antes de los partidos, cuando acertabas los resultados y antes de las finales nos tranquilizabas con tu experiencia y cariño a los más jóvenes. Tengo el orgullo de haber jugado contigo, no porque seas el mejor jugador sino por la persona que eres. Cuando deje de jugar me sentaré en el bar a tomar una cerveza, contaré varias historias y enseñaré todas nuestras fotos. Se despide #M12"