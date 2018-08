Marcelino: "Lim hará lo posible para fichar a Guedes, pero sin hacer locuras"

El entrenador del Valencia, Marcelino García Toral, indicó en rueda de prensa que el accionista mayoritario del club, Peter Lim, va a hacer todo lo posible para fichar al delantero portugués Gonçalo Guedes, aunque matizó que dentro unos parámetros y sin cometer locuras.

"Puedo asegurar que Peter va a hacer todo lo posible para que Gonzalo juegue en el Valencia, pero siempre de acuerdo a unos términos que se consideren viables, sin hacer locuras. Eso me confirma que no tengo que pedirle nada, sino agradecerle que nos deje trabajar y nos apoye en todo lo que hacemos", explicó.

Preguntado por la posibilidad de que finalmente no se pudiera fichar a Guedes, Marcelino indicó que "intentaríamos completar la plantilla, siempre que tuviéramos la seguridad de que nos aumenta la capacidad y posibilidad del equipo. Hay cosas preparados pero luego habría que ver si se pueden llevar a cabo o no".

El técnico aseguró que no está pendiente de una posible llamada del director general, Mateu Alemany, en la que pueda comunicarle la llegada de Guedes o el interés de algún club en fichar al internacional español Rodrigo Moreno.

"No estoy muy atento a esa situación. Creo que en nuestro trabajo doy prioridad a aquello que considero que soy parte implicada. Como entrenador ahora lo más importante es prepararnos en las mejores condiciones posibles para ganar el partido ante el Espanyol. No debo estar obsesionado ni pendiente porque me distraería de lo fundamental", argumentó.

Sobre la posibilidad de que Rodrigo salga traspasado del club, señaló que "está contento con nosotros, prueba de ello es su implicación y rendimiento".

"Desearía por el bien del Valencia que se quedara con nosotros porque es un jugador importante. Si tres partes se ponen de acuerdo para que no esté, el entrenador lo asumirá, pero prefiero que esa situación no se dé", finalizó.