Marcelino: "Para ser un equipo top debemos estar en la Champions de forma continuada"

Marcelino García Toral, entrenador del Valencia, aseguró este jueves en la presentación de la ampliación de su contrato con el club de Mestalla hasta 2020 que no sabe cuál es su cláusula de rescisión porque en ningún caso piensa utilizarla.

"No lo sé porque no lo leí. Aunque la tenga puedo decir ahora que no la voy a ejecutar, es sencillo", afirmó en una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por su cuerpo técnico.

El entrenador, que agradeció la confianza del propietario y de los dirigentes, el trabajo de los futbolistas y el cariño y el compromiso de la afición, se mostró satisfecho porque la ampliación haya sido de una temporada y que el contrato pase de acabar en 2019 a 2020.

"La duración del contrato es un tiempo prudencial que no nos ata a ninguna de las partes para el futuro, pero al mismo tiempo desde la estabilidad da seguridad al proyecto", afirmó. "Creo que una parte importante del trabajo es encontrarte feliz porque si no lo estás transmites un estado de ánimo positivo y eso nos sucede en el Valencia desde nuestra llegada", explicó para justificar la ampliación.

"Tenemos la total ayuda y respaldo de los dirigentes y por debajo una plantilla que acepta una idea y a la vez una afición satisfecha con el trabajo y que disfruta con las formas de hacer y de actuar. Eso nos lleva de forma muy rápida a este acuerdo", añadió.

El asturiano dijo que el objetivo de club en este tiempo es "estar entre los equipos top de Europa" pero recordó que para lograrlo la clave es conseguir cada año al menos la cuarta plaza en la Liga. "Debemos estar de forma continuada en la Champions pero es muy difícil, porque hay tres transatlánticos o al menos dos y medio y el techo y el sueldo están en una única posición", dijo.

"La Champions es la que nos va a permitir competir con los mejores pero tenemos que intentar también que nos distraiga lo menos posible de la liga. Y luego tenemos la Copa. Tenemos que intentar ser lo mejor posible en las tres pero la prioridad es claramente la liga", afirmó.

Por su parte, Anil Murthy, presidente del Valencia, dijo que además de haber reconducido el rumbo del club era necesario darle estabilidad y esta ampliación se la da.

"Todo el mundo está ilusionado con la renovación de Marcelino que va a estar con nosotros al menos dos años aunque ojalá sean más. Marcelino y su método se adaptan perfectamente a la política del club. Tienen la confianza máxima del club y de Peter Lim", concluyó.

Marcelino confirmó que el club realizará al menos cuatro fichajes más y también que Rodrigo Moreno seguirá en el equipo salvo que llegue una oferta "irrechazable" para el club y el jugador.

"Necesitamos completar la plantilla. A día de hoy, nos faltan más o menos cuatro o cinco jugadores", señaló el técnico, que admitió que llegará un lateral derecho, dos atacantes de banda izquierda y un delantero que puede ser Kevin Gameiro. "Gameiro es una posibilidad de mercado, es un futbolista con un perfil diferente a los que tenemos. Y otro va a venir, esa es nuestra idea", señaló.

En cuanto a los extremos de banda izquierda, dijo que necesitan a dos pero que no tienen prisa y dejó la puerta abierta a que uno de ellos sea Gonçalo Guedes, al que pidió que presione al PSG para regresar si el club parisino le abre la puerta de salida.

"Hablo con él muy de vez en cuando. Sabemos cuál es su intención, pero también que hay un club que es el propietario de sus derechos y que tiene la palabra de si va a ser transferible o se va a quedar. Para la primera, creo que tendríamos posibilidades si él tiene una capacidad de presión importante. Nos gustaría mucho que estuviera", señaló. "Hasta el día 31 de agosto, cuando cierra el mercado, no tenemos prisa", recalcó el entrenador que recordó que esa paciencia les fue bien el verano pasado.

Respecto a Rodrigo dijo que "salvo una oferta irrechazable para el club y el futbolista, jugará con nosotros la próxima temporada" y en el caso del también delantero Simone Zaza señaló que "desde el final de la pasada campaña sabe cuál es su situación en el equipo". "Hemos hablado con él, le he expuesto cuál es su situación. Está entrenando fenomenal y con una extraordinaria actitud", recalcó.

El asturiano analizó algunos de los movimientos que ha realizado el club y aseguró que estudiaron muy bien el fichaje del central Mouctar Diakhaby, del que destacó que si la pasada temporada hubiera jugado más "habría costado cincuenta millones". "Lo analizamos mucho, recogimos mucha información y el club creyó que en ese precio era un buen fichaje de presente y posiblemente uno mejor de futuro", apuntó.

En cuanto al serbio Uros Racic, de 20 años, dijo que "es más de futuro que de presente, pero nos está causando una grandísima impresión, estamos muy satisfechos, además con el condicionante del idioma, pero su actitud, trabajo y cualidades nos llenan de optimismo".