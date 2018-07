Lemar: "Griezmann y Lucas me han ayudado a venir al Atlético"

El francés Thomas Lemar, nuevo jugador del Atlético de Madrid, aseguró a su llegada a la capital de España que las palabras de sus compañeros en la selección Antoine Griezmann y Lucas Hernández le han "aportado mucho para venir" al club rojiblanco.

"Las palabras de Antoine (Griezmann) y Lucas (Hernández) me han aportado mucho para venir aquí", manifestó el centrocampista galo, campeón del mundo con su selección hace apenas once días en el Mundial de Rusia, a su llegada a Madrid nada más aterrizar en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Lemar, que pasará este viernes por la mañana el reconocimiento médico en la Clínica Universidad de Navarra y realizará después su primer entrenamiento como rojiblanco, dijo que está "muy contento" de estar en Madrid y aseguró que tiene "ganas" de encontrarse con el equipo.

Reconoció que la presencia de Griezmann es "un plus" para él, aunque el Atlético le seguía "desde hace tiempo" y es un club en el que él mismo estaba interesado.

"Es un equipo que sigo desde hace tiempo, me gusta mucho. Me abrieron las puertas y no me lo pensé", aseguró el centrocampista, que llega al club colchonero procedente del Mónaco.

En cuanto a sus objetivos, Lemar dijo que aspira a "progresar, aprender de los compañeros", y se emplazó a ver lo que ocurre en la temporada en cuanto a títulos.

"Acabo de llegar, así que voy a ver los objetivos del club. Estoy enfocado en llegar, estar con mis compañeros, conocerlos", agregó al ser preguntado por el objetivo de la Liga de Campeones.

En cuanto a su nuevo entrenador, el argentino Diego Pablo Simeone, que se encuentra con el grueso de la plantilla en Singapur, Lemar reconoció que no ha hablado aún con él. "Pero no tardaré", apostilló.

En la pretemporada del club rojiblanco se encontrará con el preparador físico uruguayo Óscar 'el Profe' Ortega, de cuya exigencia en las sesiones físicas ya tiene referencias.

"Antoine me ha hablado del 'profe' Ortega, me ha dicho que me va a hacer correr mucho, pero que es para el bien del equipo. Nos va a servir para el resto de la temporada y tengo ganas de empezar", finalizó.