Kovacic ha pedido al Real Madrid marcharse; el Inter puede ser su destino

El Real Madrid ya está en New York de cara al partido que le queda en su gira por Estados Unidos que será el próximo 8 de agosto frente a la Roma a las 02:00h (hora española).

Llega el Real Madrid a este encuentro después de su primera victoria frente a la Juventus con una mejor imagen con un equipo más parecido a lo que veremos durante la temporada, aunque faltan efectivos. Lopetegui realizó diferentes probaturas y se volvió a ver los detalles de Vinicius e Isco dirigió la nave blanca.

Sobre el capítulo de fichajes, lógicamente los jugadores no están ajenos a la actualidad, y en el vestuario hablan de Modric, pero como dijo Lucas Vázquez a Melchor Ruiz tras el partido frente a la Juventus, cuentan con él para la próxima temporada.

Melchor Ruiz sigue informando que desde el Real Madrid siguen insistiendo que no hay ofertas y cuentan con él. El croata no se incorporará hasta el próximo día 8, pero no tiene nada que ver con el interés del Inter por él, sino por su actuación en el Mundial.

Por Courtois siguen esperando y esperan que el Chelsea encuentre un sustituto porque podría llegar sino al Santiago Bernabéu libre la temporada que viene.

Por otro lado, la Real Sociedad sigue siendo el favorito para ser el próximo destino de Theo Hernández, pero el Fulham está en la puja

Y por último, se habla de Modric, pero Kovacic ha dicho al Real Madrid que quiere marcharse y el Inter puede ser su destino. El Real Madrid van a intentar convencerle porque cuentan con él.