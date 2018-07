Klopp carga contra Sergio Ramos al que acusa de despiadado y brutal

Jurgen Klopp ha concedido una entrevista a The Telegraph durante la gira por Estados Unidos del Liverpool en la que repasa la actualidad de los reds, recuerda la pasada final de la Champions, critica la dureza de Sergio Ramos y habla de los nuevos fichajes del conjunto inglés: Allison y Keita.

El técnico alemán, ha tildado a Sergio Ramos de "despiadado" y "brutal" en un duro ataque contra la actuación del capitán del Real Madrid en la final de la Liga de Campeones del que considera que lesionó tanto a Salah como a Karius. En la entrevista Klopp señala que su equipo está completamente recuperado de la derrota en Kiev, pero sigue lamentando que Ramos se fuera sin castigo del partido tras provocar la lesión de Salah e impactar con su codo en la cabeza de Karius, que acabó sufriendo una conmoción cerebral.

"Si lo vuelves a ver y no eres hincha del Real Madrid, piensas que es despiadado y brutal, si juntas todas las acciones de Ramos, verás que pasan muchas cosas con él. Una situación como la de Ramos con Salah necesita juzgarse mejor, es una jugada que con el VAR debería volverse a mirar", señaló el germano.

"Fue despiadado. No creo que Salah se hubiese lesionado siempre en esa jugada, esta vez no tuvo suerte", continuó. "No estoy seguro si será algo que viviremos otra vez, ir allí y darle un codazo al portero, derribar a un jugador como un luchador en el centro del campo y luego ganar el partido", se quejó Klopp.

También se refirió a las palabras del capitán del Real Madrid tras la final. "Dijo muchas cosas que no me gustaron. Como persona no me gustaron sus reacciones. En la final del año anterior fue responsable de la roja de Cuadrado, lo tocó y luego hizo un gran acto de eso. Nadie habló de eso después del partido". "No está bien, pero no podemos cambiarlo. Obviamente no lo entendimos y la gente dirá que soy un mal perdedor o un quejica. No lo soy, lo acepto. No me despierto por la mañana y pienso en Ramos".

Sobre la actuación de su compatriota Loris Karius y sus dos graves errores en el partido, desveló que fue Franz Beckenbauer, quien le alertó sobre el estado del meta tras la final. El Liverpool revisó el vídeo del partido y aconsejó a Karius que acudiera al médico donde le diagnosticaron una conmoción cerebral.

Por último, se refiere al fichaje de Alisson del que afirma que "si hubieramos ganado la final, habríamos ido a por él porque creemos que es el portero que queremos. Los otros porteros son realmente buenos, traemos otro porque creemos que podemos dar el siguiente paso con nuevos jugadores como Keita y todos los demás".