Rubiales niega haber contactado con Benítez: "Antes, durante y después del Mundial el único entrenador con el que he hablado ha sido Luis Enrique"

Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), aseguró durante la presentación de Luis Enrique como nuevo seleccionador que siempre tuvieron claro que era la persona ideal para el puesto y desmintió que hubiese contactado con otros técnicos antes, durante o después del Mundial de Rusia.

"Agradecerle su compromiso con España, con la Selección, su cercanía. Desde el principio lo tuvimos claro y ha sido fácil porque la ilusión por el reto y lo que siente el escudo ha hecho mucho más sencillo que esté aquí. En la Federación vamos a hacer todo lo posible para que se sienta cómodo y tenga todo a su alcance", señaló.

Asimismo el dirigente se refirió a la reciente salida de Albert Celades como técnico del combinado español sub-21: "Es un diez, una persona que ha conseguido unos resultados buenísimos. En los próximos días se conocerá la decisión. Entre todos hablaremos y buscaremos lo mejor".

Por su parte José Francisco Molina, director deportivo, explicó algunos motivos para elegir a Luis Enrique: "Es un entrenador moderno, con una gran metodología de trabajo, con un gran staff. Cuando él llegó al Barcelona vivió una situación un poco parecida a lo que ha pasado aquí".

"Después de muchos éxitos hubo un tiempo sin ningún título y sin ningún rendimiento importante en las grandes citas. Es una situación que él ya ha vivido en un club y seguro que eso le va a ayudar en su tarea como seleccionador", manifestó.

Además habló del hecho de que no se haya consultado a los futbolistas esta decisión: "No sé cómo se hacían antes las cosas antes aquí pero a partir de ahora el presidente es el que decide cómo se toman las decisiones, si hay que consultar a quién y a quién no".

"Los jugadores son los más importantes, somos conscientes de eso. Me gustaría tener a todos disponibles para venir aquí y les ayudaremos todo lo que podamos para que dentro del campo se sientan de la mejor manera posible para que ganen", agregó.