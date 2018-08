El Manchester City pierde a De Bryune por lesión los próximos tres meses

El Manchester City no podrá contar con el mediapunta belga Kevin De Bruyne durante los próximos tres meses después de que se confirmara este viernes que ha sufrido una lesión en el ligamento lateral externo de la rodilla derecha.

De Bruyne se retiró con molestias en el entrenamiento del pasado miércoles y apareció esa misma noche en muletas en la alfombra roja de la presentación del documental 'All or Nothing', en el que se narra el día a día del club durante la exitosa pasada temporada.

"El Manchester City puede confirmar que Kevin De Bruyne ha sufrido una lesión en el ligamento lateral externo de la rodilla derecha. No necesita pasar por el quirófano y estará alrededor de tres meses fuera de los terrenos de juego. Todos en el City le deseamos una buena recuperación", informó la entidad a través de un comunicado.

El belga, de 27 años, nombrado mejor jugador del año la pasada campaña -12 goles y 21 asistencias-, regresó a los entrenamientos la pasada semana después de haber gozado de un permiso especial de Pep Guardiola tras su participación en la copa del Mundo de Rusia.

Aunque no fue titular el pasado domingo en el Emirates Stadium, en el triunfo 0-2 sobre el Arsenal en la primera jornada de la Premier League, sí dispuso de algunos minutos al ingresar en el campo en la segunda mitad.

Así, De Bruyne se perderá algunos partidos clave de los 'Citizens' como los duelos frente al Liverpool (7 de octubre), Tottenham Hotspur (28 de octubre) y Manchester United (11 de noviembre), además de los encuentros de la fase de grupos de la Liga de Campeones.