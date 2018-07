Cuadrado no tuvo problemas en cederle el 7 a Cristiano Ronaldo

El centrocampista colombiano Juan Guillermo Cuadrado aseguró este jueves en Bogotá que no tuvo problema alguno en cederle el número 7 de la Juventus a Cristiano Ronaldo y dijo que está contento por la llegada del ariete portugués al club italiano.

"Para mí lo del número fue algo normal, digamos que todos sabemos lo que él representa yo no tuve ningún problema. Para mí lo más importante es entrenarme bien, estar a disposición del técnico para cuando me llame al campo del juego, así sea con el 588", afirmó Cuadrado en una rueda de prensa en Bogotá. Asimismo, destacó que está "acostumbrado a dar" y reiteró que considera que el número no es "lo más primordial".

Cuadrado, de 30 años y exjugador del Chelsea de Inglaterra, manifestó que todo el mundo conoce la "gran calidad" que tiene Cristiano Ronaldo. "Seguramente va a aportar mucho con esa hambre que él tiene siempre de ganar, yo creo que es uno de los mejores en el mundo. Entonces yo creo que con todo lo que él ha vivido, su experiencia nos va a ayudar muchísimo", aseguró.

Por otra parte, el colombiano destacó que su equipo, que ha fichado también al portero italiano Mattia Perin, al centrocampista alemán Emre Can y al lateral portugués João Cancelo, tendrá una nómina muy fuerte en la próxima temporada para luchar la Liga de Campeones.

"Yo creo que tenemos un gran equipo para pelear, para estar en la final. Pero no es fácil, te lo demuestra el Mundial, en el que los grandes se quedaron por fuera. Entonces pensar en cada partido, jugarnos una final, porque todos quieren ganar, todos van a querer estar ahí y es tener los pies sobre la tierra", concluyó.