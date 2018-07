Sainz, sobre su sanción: "Creía que el Sauber era doblado y no era, le he intentado devolver la posición y no ha querido"

"Hasta el baile de 'pit-stops' estábamos ahí", valoró el madrileño tras la carrera. "Pero yo he parado antes del coche de seguridad y eso me ha hecho perder posiciones", lamentó.

El piloto de Renault estaba convencido de que "tenía ritmo suficiente para ganar alguna posición" al final de la carrera, pero en el cambio de neumáticos, de seco a intermedios, perdió todas sus opciones de puntuar.

Además, Carlos Sainz recibió una penalización de diez segundos por adelantar con el coche de seguridad en pista.

"Creía que el Sauber era doblado y no era doblado. Le he intentado devolver la posición y no ha querido, así que he supuesto que tenía un problema", explicó.

Por otro lado, Carlos Sainz manifestó este domingo su "ilusión de firmar un contrato de dos años" para evitar las "especulaciones", aunque reconoció que su continuidad en el equipo Renault de Fórmula Uno depende del futuro del australiano Daniel Ricciardo en Red Bull.

La escudería austríaca, que puede recuperar al madrileño para la temporada 2019, no ha anunciado todavía la renovación del piloto de Perth, lo que mantiene abierta la posibilidad de que Carlos Sainz sea titular el próximo año con Red Bull.

El madrileño aseguró en declaraciones a Movistar F1 que quiere seguir en Renault, porque tiene "mucha confianza" en el equipo.

Por el momento, sin embargo, "no se está moviendo nada" porque la permanencia de Daniel Ricciardo en Red Bull no ha sido confirmada.

"Eso está retrasando todo un poco", indicó Carlos Sainz desde el circuito de Hockenheim, donde este domingo se disputa el Gran Premio de Alemania, la undécima cita del Mundial.

"Siempre se habla mucho de mí, de mi futuro y la estabilidad es importante. Yo tengo ganas ilusión de firmar un contrato de dos años", subrayó Sainz.