El gran gesto de Checo Pérez para salvar a Force India

"Quiero aclarar y dar mi versión del por qué se dio este paso. Tristemente he visto mucha información errónea en redes sociales y algunos medios y me duele porque para mí el único objetivo fue salvar el trabajo de mis 400 compañeros de equipo", explica en su carta 'Checo', nacido hace 28 años en Guadalajara.

"Cuento esto para dar seguridad al resto de mi equipo y a los seguidores que siempre han estado conmigo en lo profesional y en lo personal", apunta.

"Force India ha estado pasando por una situación financiera crítica durante algún tiempo. El miércoles, uno de los acreedores estaba en la Corte en Londres tratando de liquidar al equipo. Significaba que el equipo se cerraría inmediatamente y todos perderían sus trabajos", explica en su misiva el mexicano, que al acabar tercer este año el Gran Premio de Azerbaiyán firmó su octavo podio en la categoría reina del automovilismo.

"Al ser yo un acreedor del equipo, me pidieron que utilizara un procedimiento legal diferente en los tribunales ingleses llamado "Administración", que permite a una empresa continuar operando mientras se encuentra un nuevo propietario", indica la carta de 'Checo'.

"Tuvimos que movernos muy rápido y afortunadamente logramos obtener una audiencia en la corte, donde el juez estuvo de acuerdo con nuestra petición, gracias al apoyo de Mercedes y BWT", apunta el mexicano en su escrito.

"Como resultado, el equipo ahora está en manos de un administrador que puede vender el equipo y salvar los trabajos de las 400 personas increíbles que trabajan en el equipo", explica 'Checo' en la carta que él mismo difundió en sus redes sociales.

"Han sido unos meses muy estresantes, pero es importante hacer lo correcto y creo que el equipo tendrá ahora un futuro brillante. Mi prioridad era salvar el trabajo de todos mis compañeros", concluye la carta que firma el piloto tapatío.

Thank you everyone for your support, better days are coming! ••• Gracias a todos por su apoyo, vendrán días mejores!!!