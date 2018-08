Alonso recibió una oferta de Red Bull para 2019

El piloto español Fernando Alonso (McLaren), que anunció recientemente su retirada de la Fórmula Uno a partir de la próxima temporada, recibió una oferta de la escudería Red Bull para ocupar el puesto del australiano Daniel Ricciardo, que se marchará a Renault la próxima temporada.

"De uno de los tres equipos principales tuve varias ofertas, una de ellas este año, pero no era el momento de unirme a esa aventura. Por el momento la Fórmula Uno no me da los desafíos que estoy buscando y fuera estoy descubriendo otras categorías del deporte de motor que te ofrecen otros desafíos y me hacen un piloto más completo y eso voy a buscar en 2019", dijo Alonso este jueves en declaraciones a la cadena Sky Sports en Spa-Francorchamps.

Preguntado por si le ofrecieron el puesto de Daniel Ricciardo, el bicampeón del mundo español contestó "sí", por lo que confirmó la oferta de la escudería austríaca, que finalmente ha elegido al francés Pierre Gasly (Toro Rosso) para ocupar ese puesto la próxima temporada.