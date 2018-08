Zoido a Pedro Sánchez: "Responda a la amenaza de Torra y defienda a los españoles"

El exministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha dejado un mensaje claro a Pedro Sánchez en los micrófonos de 'Fin de semana en Cope': "Le pido al Presidente del Gobierno que responda a la amenaza del Presidente de la Generalitat y que defienda los derechos de todos los ciudadanos. No se pueden consentir expresiones que suponen una amenaza".

Zoido hace referencia a las declaraciones de Quim Torra este viernes en las puertas de la cárcel de Lledoners en las que aseguraba que el Govern que lidera "lucha por una causa justa. No vamos a defendernos, vamos a atacar a este Estado injusto".

Quien fuera titular de Interior durante los atentados en Cataluña en agosto de 2017 recuerda que "la mayor fortaleza que tiene una sociedad es la unidad frente al terrorismo, unidad que debe superar diferencias ideológicas. Debemos superar las diferencias y retomar la cordura porque todos tenemos que defender la vida y a las víctimas del terrorismo vengan de donde vengan".

Zoido ha recordado cómo desde que se produjo el atentado de las Ramblas en Barcelona "todos nos matuvimos unidos contra el terrorismo yihadista. Aquel día, igual que este viernes -día de homenaje en Barcelona- estábamos todos unidos" con el objetivo claro de "estar con las víctimas era lo que primaba".

Sin embargo, no olvida algunos de los momentos que "pertubaron" esas horas y días: "Aquel espíritu que se vivió se tornó en una perturbación de lo que tenía que ser la defensa de las victimas. Los independentistas aprovecharon para internacionalizar su proceso. No me cabe duda de que había una organización detrás de todo, en qué plano debía salir cada uno... Ellos supieron ponerse en sitios determinados, se pinchara la cámara que se pinchara se les veía. También es verdad que había mucha gente de buena fe".

Una situación que, a juicio del exministro del Interior, también se dio este viernes en Barcelona durante el recuerdo a las personas que sufrieron los atentados de las Ramblas: "Lo aprovecharon hace un año y lamento que ayer algunos quisieran seguir con la internacionalización de este proceso independentista en Cataluña, haciendo un uso torticero de pancartas para seguir alentando el problema que solo ha creado un grupo independentista de catalanes al margen de la mayoría. Ayer, eso sí, en mucha menor medida que hace un año"

Colaboración y coordinación

El exministro del Interior ha recalcado que la "la colaboración entre Policía Nacional, Guardia Civil, CNI y Mossos d'Esquadra "fue total": "Siempre lo diré porque lo viví en primera persona. Sé cómo se esforzaron todos los cuerpos de seguridad, cómo se pusieron en común la mayoría de las informaciones para detener a quienes quedaban por detener". Y va más allá: "Si ha habido alguna ausencia de coordinación no ha sido por estas instituciones". Recuerda además que la colaboración de los servicios policiales de Francia y Marruecos "desde las primera horas nos ayudó a obtener datos de esta célula terrorista"

Zoido insiste: "A pesar de ser el primer atentado que no se instruyó por parte de la Polícia o de la Guardia civil -el juez de la Audiencia Nacional determinó que la instrucción la llevaran los Mossos- la lealtad fue absoluta. No voy a consentir ninguna insinuación de los presos independentistas"

Siempre con las víctimas

Zoido ha afirmado que "no se puede consentir que que alguien quiera partir la unidad, hay que saber dar respuestas y tambiñen estar unidos, si nos separamos somos más vulnerables".

El exministro del Interior ha asegurado que las vñcitimas nunca estarán solas "si tienen algún tipo de problema que se pongan en contacto con la Dirrección general de apoyo a víctimas del terrorismo, cualquier duda que tengan o necesidad, allí sabrán encauzarla y dar la ayuda que necesitan. Nuestra obsesión es que las vñlictimas sientan que estamos cerca