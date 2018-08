¿Existe cura para la celiaquía?

En verano llama mucho la atención encontrarse con titulares que aseguran haber encontrado una solución para los celíacos. Un medicamento que les permita estar en armonía con su cuerpo y poder olvidarse de esta enfermedad. Para aclarar la situación actual en la que se encuentra la investigación relacionada con celiaquía, ha estado en 'Fin de semana' María Van Der Hofstadt, licenciada en Farmacia por la Universidad Miguel Hernández de Elche y Técnico de Investigación en la Federación de Asociaciones de Celíacos de España. "La proporción de la población que es susceptible de desarrollar la enfermedad es del 30%, por lo que en cualquier momento una persona puede desarrollarla, aunque solo un 1% finalmente la acaba contrayendo", asegura María.

La patología cada vez está más investigada, pero sigue siendo muy importante que los establecimientos de restauración tengan cuidado con no contaminar alimentos sin gluten porque hasta una cantidad muy pequeña puede ser perjudicial para un celíaco. Otro caso particular que también ha contado su experiencia en 'Fin de semana' es Ricardo Nafría, a quien le llegó el diagnóstico a los 30 años, después de estar toda su vida siguiendo una alimentación normal. "Estuve un año y medio con síntomas digestivos pero, específicamente, tenía mucho mal humor y sentía que me mareaba", confiesa Ricardo.

Hace años, la enfermedad aún se catalogaba como "enfermedad infantil" por lo que se descartaba que un adulto pudiera padecerla, pero se ha demostrado que no es así, como en este caso. ¿Y qué sucede con estas soluciones medicinales que surgen de repente? De momento esta pastilla sigue bajo investigación y no debe dejar que engañe a nadie con artículos con titulares poco fieles a la realidad. Por ahora, los celíacos comparten sus descubrimientos personales y reciben nuevos alimentos que pueden comer, pero un medicamento o una vacuna que anule por completo la enfermedad no es aún accesible para la población por las duras pruebas médicas que debe pasar antes y que se pueden prolongar durante años.