Pablo Casado: "Condeno el vídeo contra Soraya. Mi candidatura busca la unidad"

Pablo Casado ha negado que su candidatura tenga nada que ver con el vídeo que ha circulado por redes sociales en el que se critica a miembros del Partido Popular como Javier Arenas, Celia Villalobos o Cristóbal Montoro, mostrando imágenes de su vida política, que abarca casi 40 años, con la música de fondo de Cuéntame, insinuando que no pueden renovar el PP. Al final del vídeo se ve a la rival de Casado Soraya Saénz de Santamaría.

En el Fin de Semana de COPE, Casado ha asegurado que condena este vídeo y que detrás de él no hay nadie de su candidatura: "Yo siempre he dicho lo que pienso, y no pienso lo que dice el vídeo. Javier Arenas, Celia Villalobos y Cristóbal Montoro han hecho mucho por el Partido Popular. No cabe este tipo de descalificaciones y en mi partido todos caben. Hace falta unidad".

Además, el candidato a la presidencia del PP ha vuelto a asegurar que se puede suspender el Tratado de Schengen por la decisión de Alemania de no extraditar a Puigdemont: "Si un estado miembro de la UE discute el Poder Judicial de su vecino, tenemos un problema. Schengen se ha suspendido entre Francia y España seis veces. Yo soy europeísta, pero no se puede permitir que un delincuente se escape. Si no se respeta la soberanía y el orgullo del pueblo español, habrá que tomar medidas".

Cree que el Gobierno de Pedro Sánchez está satisfecho con esta decisión del tribunal alemán, y que forma parte de su hoja de ruta con los independentistas, que incluía otras medidas, como llevar los presos de Cataluña: "El acercamiento de los presos independentistas es el pago del Gobierno a la moción de censura vergonzante que apoyaron batasunos, podemitas e independentistas".

Pablo Casado no reniega de sus orígenes y no se avergüenza de los hombres que han liderado el PP: "Quien aspira a liderar el PP tiene que estar orgulloso de su pasado. De Fraga, de Aznar, de Rajoy. Casi nadie ha dado la cara tanto por el PP como yo. Y si aspiramos a liderar el partido tenemos que recordar a nuestros líderes".

Casado rechaza las medidas que propone el Ejecutivo socialista en materias como la eutanasia, la Memoria Histórica o la educación: "Las leyes de Sánchez, como las de Zapatero, buscan dividir a la sociedad. España necesita acuerdos, consensos, concordias. Y un progreso que favorezca la natalidad". Unos acuerdos que no rompan la unidad: "Yo tengo la fe que tengo, y estoy orgulloso. Cuando digo que defiendo la vida, lo hago desde una perspectiva cívica. La ley de la eutanasia rompe la concordia en España. ¿Por qué la plantean? Para dividir a la sociedad, lo mismo que la ley del aborto".

Su objetivo, si llega a la presidencia del PP es recuperar "los principios que hemos defendido siempre, aunque la crisis económica nos haya distraido. Proponemos las esencias de siempre defendidas como nunca. No me avergüenza la palabra derecha. Yo me considero liberal-conservador. Pedimos libertad individual, defensa de la vida y la familia, honestidad en la gestión pública y defensa de las víctimas del terrorismo."

Unas libertades que plasmará en medidas concretas: "He propuesto una bajada de impuestos. Una ley de memoria para las víctimas. Hay que explicarle a los españoles qué queremos hacer. No podemos depender de partidos visagra.