Prepara tu lista de deseos para las Perseidas de este fin de semana

La lluvia de estrellas de las Perseidas o Lágrimas de San Lorenzo están llenado el cielo este fin de semana. Este sábado y domingo podremos disfrutar de 50 a 100 estrellas fugaces por hora, y será un momento propicio para pedir varios deseos. En los micrófonos de Fin de Semana COPE ha estado Enrique Aparicio, profesor de Astroingeo y profesor de la Escuela Politécnica de la Universidad de Alicante que nos ha contado algunos consejos para disfrutar al máximo de esta lluvia de estrellas.

En las ciudades grandes, con una alta contaminación lumínica, va a ser complicado observar estos fenómenos. Por ello se recomienda alejarnos de los principales núcleos urbanos. “Si lo queremos disfrutar en familia, podemos irnos al campo con cena y con tumbonas, es un plan magnífico”, ha señalado el profesor. Las condiciones óptimas para su observación se producirán cuando se oculte totalmente el sol, serán pasadas las 22:30 cuando las condiciones sean las mejores.

Enrique Aparicio ha resaltado que no se tratan de estrellas, en realidad son meteoros. La principal diferencia es que los meteoros son fenómenos luminosos que se producen cuando un meteoroide atraviesa nuestra atmósfera. También se conocen como estrellas fugaces pero es un término erróneo, ya que no se tratan de estrellas. Por último, el profesor ha recomendado que llevemos la lista de deseos preparadas, para que nos de tiempo a pedir que se cumplan todos nuestros sueños y no se nos olvide ninguno.