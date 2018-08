La mujer que ha conseguido reescribir el Catecismo

Este 4 de agosto Fin de Semana te deja una de las historias relacionadas con el Papa de más actualidad. Isabel Lobo entrevista a María Asunción Mila de Salinas, una sevillana que ahora llegará a los cien años con una misión cumplida: la reforna del Artículo 2.267 del Catecismo de la Iglesia Católica.

María Asunción Milá, que no se considera protagonista de este cambio sino que es la Iglesia la que ha hecho historia. Ha contando en directo cómo ha sido este tiempo, todos esos años solicitando la revisión de este punto concreto del documento de la Iglesia Católica. María Asunción ha comenzado diciendo "yo es algo que siempre he sentido que no debía de estar ahí, pero el 2 de marzo de 1984, cuando mataron a Puig Antich, sentí que me tenía que ocupar de eso".

Este punto del Catecismo concretamente indicaba que, en casos extremos, se podría recurrir al caso de la pena de muerte, aunque lo importante sería habilitar a esa persona antes de llegar a ese límite. De hecho, fue Juan pablo II el que dijo que había que empezar a considerar esta reforma.

Desde hoy, María Asunción, que lleva luchando contra este punto del Catecismo y sigue siendo un referente en la defensa de los derechos humanos, no quería irse de este mundo sin ver cómo cambiaba esta condición. Ha visto cumplido el cometido y la misión que llevaba más de 30 años luchando y con mucha emoción se lo ha transmitido a Isabel Lobo "Desde el día que el Papa Francisco saludó cuando fue elegido supe que con él sería posible, desde entonces le envié la misma carta una y otra vez".

Uno de sus argumentos más contundentes ha sido registrado en los micrófonos de COPE, en Fin de Semana, donde María Asunción ha dejado claro que "no podía ser que la Iglesia considerara legítima la pena de muerte, esta contradicción es inviable; No puede ser que el evangelio diga que no y la Iglesia diga que sí".

