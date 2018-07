Montse Quílez: "Mi hija ve en mí una mamá que la quiere. No ve la silla"

Montse Quílez fue diagnosticada de esclerosis múltiple cuando solo tenía 23 años. Ahora, con 35 y en silla de ruedas ha hablado En Fin de Semana Cope con Cristina López Schlichting de su enfermedad y cómo ha hecho frente a ella: "cuando tu vida se trunca y aparece un bache, tienes que aprender a sobrellevar esto".

Estudiaba Ingeniería Industrial cuando tuvo que hacer frente a la esclerosis múltiple, pero a pesar de la desesperación del momento, nada de lo que ella pensaba pasó. Aoprobó los exámenes, terminó la carrera, se casó con su novio y tuvo a su hija.

Al principio le costó aceptar la enfermedad, e incluso ocultó su padecimiento a su entorno más cercano: "cuesta hasta que te das cuenta de que eres la misma persona, e incluso tienes más ganas de vivir que antes", pero la felicidad era más importante que cualquier otra cosa y decidió hablar, encontrando comprensión en todos sus amigos.

Durante su embarazo y el posparto tuvo dos brotes que la postraron en una silla de ruedas y de los que no consiguió recuperarse. A pesar de esto, nada ha podido detenerla y ha conseguido no depender de nadie en su día a día. Cuando le preguntan si volvería a pasar por lo mismo para tener a su hija ella contesta rotunda: "una y mil veces lo haría". Su pequeña tiene cuatro años: "Ella lo que ve en mí es una mamá que la quiere. No ve la silla".

Ha explicado la enfermedad y cómo afecta a cada persona por diferente: "la esclerosis múltiple se comporta como un ventilador que tiene problemas. El problema es que es una enfermedad muy incierta".

Montse es una de las protagonista del nuevo anuncio de la Fundación de Esclerosis Múltiple de Cataluña, con el apoyo del Ministerio de Sanidad.