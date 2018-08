Momentos únicos y exclusivos de 'Fin de Semana'

"Las víctimas de ETA hoy somos un problema, porque no nos vamos a callar nunca". Antonio Moreno es padre de Fabio Moreno, asesinado por ETA cuando tenía 2 años en 1991 con una bomba lapa. Fue uno de los asesinatos más crueles de la banda terrorista ETA. Fabio Moreno, de dos años, falleció el 7 de noviembre de 1991 en Erandio (Vizcaya) en un atentado con bomba lapa. El artefacto explosivo estaba instalado en el coche familiar del guardia civil, Antonio Moreno que llevaba a sus dos hijos a la guardería. El hermano gemelo de Fabio, que sobrevivió al atentado, tardó varios meses en recuperar el habla.

Antonio Moreno ha recordado aquel momento en 'Fin de Semana', donde ha dicho que "Tener que sacar un hijo vivo y al otro tener que sacarlo a trozos fue un shock que no se podrá olvidar jamás. Eso no se puede olvidar ni perdonar nunca". Este Guardia Civil ha lamentado en los micrófonos de la Cadena COPE la situación en la que se encuentran las víctimas de la banda terrorista ETA en estos días en los que los terroristas han anuciado su disolución: "Las víctimas hoy somos un problema, porque no nos vamos a callar nunca. A los políticos no les interesa que estemos ahí".

¿Qué se encuentran los policías de subsuelo en nuestras alcantarillas? España vive desde hace dos años y medio en nivel 4 de alerta por la amenaza terrorista. ¿Qué implica esto? Pues entre otras cosas la movilización de los agentes de la lucha antiterrorista, reforzar la protección de infraestructuras críticas...en definitiva, una mayor presencia de las fuerzas de seguridad en las calles.

Mientras unos agentes garantizan nuestra seguridad en la superficie, hay una Unidad de la policía que lo hace bajo tierra. Es la Unidad de Subsuelo y Protección ambiental cuyo principal objetivo es vigilar los cientos de kilómetros de galerías subterráneas que se encuentran bajo nuestros pies, unas galerías con infraestructuras vitales para la vida de las ciudades. En 'Fin de Semana' conocimos más de cerca el trabajo de esta Unidad de la policía. Las precauciones que tienen que tomar los policías especializados en este área antes de bajar a la red de túneles son, entre otros, vestimenta, medidas de seguridad y herramientas (medidor de gases tóxicos, equipos de respiración).

Lo decíamos antes. La radio es magia y hace todo posible. Porque querer es poder y si no que se lo pregunten a Marcelo Lusardi se quedó ciego por una enfermedad congénita a los 18 años y patina, se arriesga porque necesita sentir el vértigo. El no ver no es un freno, es un reto más alto. “La ceguera no es un defecto, es una característica. Simplemente es una ceguera, no me he muerto. No es ninguna vergüenza”, ha reiterado Marcelo. El joven skater ha reconocido que cuando sus amigos le vieron por primera vez con el bastón, “fliparon, se quedaron a cuadros. No se imaginaban que iba a quedarme ciego. Cuando me quedé ciego se me pasaron por la cabeza cosas muy tristes. Un amigo mío me dijo: deja de llorar y ponte a patinar”.

Escuchar la pasión que pone Marcelo es una invitación a no rendirse, nada debe hacernos caer en la desesperación

El caso de Billy Moore a quien escribe le alucina y cada vez que la oigo esa impresión aumenta. Billy se salvó de morir en la silla eléctrica en el último minuto o casi, tras 17 años en el corredor de la muerte. Estaba acusado de haber matado a Fred Stapleton el 4 de abril de 1974. La pena le fue conmutada horas antes de su ejecución.

Billy Moore era técnico del ejército permanente de Fort Gordon, Georgia. Hacía poco tiempo que había sido echado de casa por su mujer, quien sin embargo cobraba su pensión de manutención. A él se le había confiado el cuidado de su hijo de 4 años. La historia es que un amigo le dijo a Billy que Stapleton tenía 30.000 dólares en su tienda. Fueron allí una noche, pero no consiguieron entrar. Más tarde, volvió Billy solo y con una pistola. Cuando estaba dentro de la tienda, notó que alguien le apuntaba en una pierna con una pistola. Esquivó la bala y devolvió el disparo; la bala que salió de su pistola produjo la muerte a Fred Stapleton.

Billy confesó, y tras una audiencia de tres horas, la sentencia fue pena de muerte. Si quieres saber más debes pinchar el audio que tienes aquí

"Siempre he creído que si me ejecutaban era lo que Dios quería para mí y si no me ejecutaban, también era lo que Dios quería para mí" afirma Billy. Pero la ejecución fue suspendida, por la insistencia de la familia de la víctima y por el ínterés que despertó en algunas personalidades relevantes como Jesse Jackson o la Madre Teresa de Calcuta. De hecho, la Madre Teresa, Santa Teresa de Calcuta, ya había visitado el corredor de la muerte de San Quintín, California, años antes, y le había llegado a decir a uno de los guardias “lo que le vais a hacer a este hombre, se lo vais a hacer también a Dios".