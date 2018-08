Los momentos más emotivos de 'Fin de Semana'

"Lo que hay hoy son flores. Puestos de flores por las calles en muchos lugares de España y pequeños paquetes de plástico transparente con regalos inverosímiles hechos por los niños en la clase de trabajos manuales. Cosas maravillosas, que no se compran en ningún supermercado. El marco de fotos hecho de pinzas de la ropa; la caja de cerillas con postal de Teruel (que, por cierto, hoy reclama que también existe y se está despoblando, que no sólo existe Cataluña hombre); el cartel con la leyenda “Mamá, eres la mejor”, así comenzaba el Día de la Madre, 'Fin de Semana'.

"Madre" decía Cristina López Schlichting, "es la mano en la frente en las noches de fiebre. Y esa sopa calentita o ese arroz blanco que te apetecen cuando nada te apetece, qué magia. Es esa frase cuando te insultan en el cole: “Bah, ya quisiera esa niña, ni caso hija, tú vales un Potosí”. Madre es el útero al que vuelves cuando te han hecho daño, te sientes nada y ya no tienes aliento".

¿Atravesar el desierto con una discapacidad del 76%? Álex lo va a conseguir. Àlex Roca tiene 26 años y sufre una discapacidad física del 76% por una parálisis cerebral que sufrió cuando tenía apenas seis meses. Eso no ha sido impedimento para participar en la Titan Desert este 2018. Se trata de una competición de ciclismo de montaña que es una de las más duras que existen en el mundo y dura seis días en el desierto de Marruecos.

Álex tiene la mayor parte del lado izquierdo de su cuerpo prácticamente paralizado y no puede hablar pero muy amablemente ha respondido a las preguntas de Isabel Lobo en Fin de Semana COPE en puertas ya de este gran desafío que supone la Titan Desert 2018.

Mari Carmen Maza, la novia de Álex ha sido su voz, la persona por la que nos hemos podido comunicar con él, ya que él utiliza el lenguaje de signos. Álex Roca realizará esta hazaña por le desierto en tándem con su tío José Campillo, que nos ha contado cómo se sienten ante la competición.

"En mi vida he tenido muchas barreras y las he saltado como he podido y con mucho esfuerzo. Actualmente, tengo estudios, trabajo y coche. Una vida "normal"”, explica Álex Roca.

Juan Pablo Goicoechea:"Mi madre, Ana María Matute, siempre tenía una historia que contar". La semana en la que conocimos el ganador del Premio Cervantes, en 'Fin de Semana' rendimos tributo a una de las cuatro únicas mujeres que han recibido ese premio en nuestro país. La escritora Ana María Matute. Un homenaje a través de los recuerdos de su hijo.

Olivia Rueda:"Mi hija dice que tenía un nudo en el hilo por el que pasan las palabras"

En su tercera operación en el cerebro tuvo un derrame. Un ictus. Despertó sin poder expresarse. Cerrar los ojos muy fuerte. Abrirlos, saber lo que te rodea pero no poder decir cómo te sientes. No poder abrazar, ni caminar. Olvidar todo lo aprendido. Olivia Rueda es una mujer joven, madre de dos hijos, que trabajaba en televisión y que hace 8 años tuvo de repente un ataque de epilepsia. Si te perdiste en su día la entrevista, escúchala te emocionará

José Miguel empezó como albañil y acabó de médico en urgencias. Nunca dejes de pelear por tus sueño y, ni mucho menos, si los tienes al alcance de la mano. Él es de un pueblo de Granada. Su entorno es, en su inmensa mayoría de etnia gitana. Con 25 años ya estaba casado y con dos maravillosos hijos, casa y coche. Rondaba el 2006 con el boom de la industria inmobiliaria. Y él la aprovechaba como albañil en una empresa a medias con su primo. Pero decidió que su vida tenía que desviarse y tomar otro camino. Y empezó a hacer el bachillerato nocturno y, tras pasarlo con unas notas excellentes, empezó una de las carreras más exigentes actualmente: medicina.

Ahora José Miguel luce con orgullo una bata blanca impoluta, salvo cuando atiende a sus pacientes de urgencias en el hospital de Almuñecar.

“Encontramos niñas que se prostituían a menos de un metro de distancia unas de otras”. La trata de mujeres es uno de los problemas que más preocupan en el mundo. Su sufrimiento diario es a día de hoy, una lacra para la sociedad. La congregación de Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad ayuda a estas mujeres a rehacer su vida tras salir de entre las garras de otras personas que literalmente “traficaban con ellas”. La Guardia Civil ha conseguido desarticular una banda criminal de trata de mujeres. Se han detenido a 89 personas, entre ellas un famoso dj nigeriano, que era presuntamente el líder de la organización. Félix Durán, jefe del grupo de trata de la UCO de la Guardia Civil, ha explicado en 'Fin de Semana' con Cristina López Schlichting que “esta operación ha sido una de las operaciones de trata más importantes de la historia. El Dj se encargaba de trasladar a las mujeres para que fueran explotadas sexualmente”.

Sonia es una joven africana de 23 años rescatada de la prostitución, y ha reconocido en 'Fin de Semana' que “la mujer que la trajo a España la engañó tanto a ella como a su madre. Yo tenía 10 años y me dijeron que tenía que dejar de ser virgen, y eso hicieron. Consiguieron que dejara de serlo. No podía rechazar a ningún cliente porque estaba continuamente vigilada. Estuve 2 años en esa situación. Me volvieron a localizar pero finalmente en el centro de Adoratrices conseguí recuperarme”.

La hermana María José Palomino es la madre superiora de las Adoratrices, y ha asegurado que “es increíble cómo viven estas pobres chicas. Tenemos estadísticas muy altas de que el 90% se recuperan y en muy pocos casos vuelven a caer en las redes de los proxenetas”.