Las mejores frases de Pablo Casado en 'Fin de Semana'

Pablo Casado ha hablado con Cristina López Schlichting en el 'Fin de Semana' de COPE y ha dejado algunas frases que muestran su posición sobre los principales temas de actualidad.

Sobre el vídeo que está circulando en redes sociales ridiculizando la candidatura de Sáenz de Santamaría, Casado ha sido contundente rechazando su contenido: "Yo siempre he dicho lo que pienso, y no pienso lo que dice el vídeo. Javier Arenas, Celia Villalobos y Cristóbal Montoro han hecho mucho por el Partido Popular. No cabe este tipo de descalificaciones y en mi partido todos caben. Hace falta unidad".

Casado ha criticado con firmeza también las ocurrencias del Gobierno socialista: "Las leyes de Sánchez, como las de Zapatero, buscan dividir a la sociedad. España necesita acuerdos, consensos, concordias. Y un progreso que favorezca la natalidad. Cuando digo que defiendo la vida, lo hago desde una perspectiva cívica. La ley de la eutanasia rompe la concordia en España. ¿Por qué la plantean? Para dividir a la sociedad, lo mismo que la ley del aborto".

Pablo Casado ha sido firme en defender lo que considera "los valores del PP de toda la vida": "No me avergüenza la palabra derecha. Yo me considero liberal-conservador. Pedimos libertad individual, defensa de la vida y la familia, honestidad en la gestión pública y defensa de las víctimas del terrorismo."

Y además ha lanzado criticas contra la decisión de Alemania de no extraditar a Puigdemont y contra la Unión Europea: "Si un estado miembro de la UE discute el Poder Judicial de su vecino, tenemos un problema. Schengen se ha suspendido entre Francia y España seis veces. Yo soy europeísta, pero no se puede permitir que un delincuente se escape. Si no se respeta la soberanía y el orgullo del pueblo español, habrá que tomar medidas".