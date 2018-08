Landaluce: "La ONU debería intervenir ya en la crisis migratoria"

La crisis migratoria continua, desde el lunes 1.700 personas han llegado a las costas españolas y la situación para las comunidades autónomas que reciben el reparto de migrantes llega a ser muy precaria en cuanto a recursos. En 'Fin de Semana', Isabel Lobo entrevista al alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, que ha analizado junto a Beatriz Mesa, corresponsal de COPE en el Magreb, la situación actual en el Estrecho. Las nuevas oleadas de inmigrantes han hecho saltar las alarmas en los centros de Chiclana y San Roque.



Landaluce asegura no tener información suficiente de todos los cambios que se producen en la gestión de estos flujos y pide a las autoridades cooperación. Por otro lado, Landaluce reclama la intervención de estamentos internacionales: “Esta situación no es exclusiva a las costas españolas. Es un problema mundial en el que las Naciones Unidas deberían intervenir”.

La reciente reunión de los países miembros de la Unión Europea ha desatado las represalias del gobierno de Marruecos que habría desalojado a cientos de personas de ciudades próximas a Ceuta y Melilladerivándoles en dirección al sur del país tras poner en marcha intensas redadas. Sobre ello, el alcalde de Algeciras ha contestado: “El problema que existe en estos países es estructural, no es un problema de dinero. El dinero no es una solución, es cortoplacismo". Además, se ha referido a la precaria situación económica en la que se encuentra para hacer frente a la llegada de estos inmigrantes, especialmente las de los más jóvenes: “El menor es el que más necesita y al que más nos cuesta atender.”

Por otro lado, se han referido al negocio millonario de las mafias en este conflicto. La profesionalización de las redes ilegales a ambos lados del Estrecho hacen de una situación crítica un negocio altamente lucrativo. Beatriz Mesa señalaba que muchas de las personas que llegan a esos barcos tienen algún dinero ahorrado y creen que lo que van a encontrar es un barco convencional.

Finalmente, el alcalde ha destacado la necesidad de informar a la población para que la inmigración no tenga un impacto psicológico negativo. Mesa ha reslatado la importancia de aprender de nuestros vecinos europeos y no caer en medidas xénofobas que nazcan del miedo.Por su parte Landaluce ha dicho: “Debemos tener corazón y compromiso. Sin embargo, por encima de cualquier cosa debe primar el sentido común ya que no hay suficiente dinero ni en Europa ni en España para afrontar la situación”.