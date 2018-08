"Jamás me han insultado tanto como por llevar la pancarta 'Barcelona contra el terrorismo, gracias Magestad”

Esta semana, coincidiendo con el aniversario del atentado en las Ramblas, el 17 de agosto será un día en el que muchos estarán atentos a los gestos, sobre todo al gesto que se merecen las víctimas y sus familiares a los que el procés negó el luto el año pasado.

Diferentes actos en su recuerdo que contarán con la presencia del Rey. En 'Fin de Semana', el presidente de los empresarios de Cataluña, Josep Bou ha hecho hincapié en que las banderas no tienen cabida en estos actos, que tiene que ser algo "bonito" y no político. “Se trata de homanajear a las víctimas y de agradecer al Rey su visita a Cataluña, que es su casa”.

Josep Bou ha reconocido en COPE que “jamás" le han insultado tanto como cuando llevó en una manifestación una pancarta que rezaba 'Barcelona contra el terrorismo gracias Magestad'.

"Las empresas no se han ido, han sido expulsadas"

Por otro lado, el presidente de los empresarios catalanes también ha lamentado la situación actual de las empresas en Cataluña. Desde que se inició el proceso independentista muchas organizaciones han movido sus sedes fuera de Catuluña. En total cerca de 2.000 han salido este año, la mitad de ellas con destino Madrid. Cada semana han salido de Cataluña 73 empresas. “El estado anímico de los empresarios es de preocupación. El señor Quim Torra no aporta tranquilidad a los mercados, ni una seguridad jurídica. Si esto no cambia, las empresas se irán marchando. Parece que no son muchas pero las que se van son importantes”.

En su opinión, lo primero que tiene que hacer el gobierno catalán para solucionar el problema es “callarse”.

En este sentido ha afirmado que una situación cómoda, de seguridad y de confianza es lo que necesitan las empresas para quedarse en Cataluña. "No se han ido, han sido expulsadas".