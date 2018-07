Astrid Daniela fue violado desde niño, cambió de sexo y ejerció la prostitución

El testimonio de Daniel, hijo del cocinero de Pablo Escobar, es sobrecogedor. Su padre, que tenía tres varones, esperaba con ansia una niña. Daniel se quedó sólo, precisamente por no haber nacido mujer.

Con nueve años robó una bolsa en la que encontró un vestido de niña hecho a su medida... y se lo puso. Recorrió las calles de media Europa y se adentró en el sórdido mundo de la prostitución, las drogas, la violencia, las enfermedades, la delincuencia.

Con varias decenas de cuchilladas y tres balazos en su cuerpo, llegó a Barcelona, donde alguien le hizo una propuesta atrevida. Aceptó subir a su coche y viajar a Medjugorje. Allí la Virgen le condujo a Jesús. Ahora tiene una nueva vida y ayuda a rescatar a mujeres de la prostitución.

Escucha la entrevista a Astrid Daniela emitida el 14 de julio en FIN DE SEMANA con Cristina López Schlichting.

Astrid Daniela ha contado: "Me enamoré de un chico y otro también lo hizo así que de un mordisco me quitó un pedazo de frente. Una vez me encontré un bebé en un basurero. Le cuidé durante mucho tiempo. La madre un día llegó y con la policía me lo quitó. Ella era alcohólica y drogadicta".

Sobre los peores años de su vida, ha confesado: "Lo único que quería es llegar con vida al día siguiente. Me esforzaba por aprender a utilizar un cuchillo porque sabía que las personas que me rodeaban lo sabían hacer. No tenía metas en la vida, sólo el día a día. Me violaron por primera vez a los 5 años".

"Yo nací hombre y soy un hombre" ha asegurado Astrid Daniela González Castañeda en Fin de Seman COPE.

Puedes leer el testimonio de el libro "Transformada", de la editorial Freshbook.

Astrid Daniela González Castañeda fue rescata de la calle por Ignacio Sánchez, que cada quince días iba a dar de comer a las personas que vivían en la calle y un día fue al lugar en Barcelona donde están las prostitutas.