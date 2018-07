Un corazón con hepatitis C para Julio

En 2014 Julio fue el primer español "sano" que recibió un órgano con hepatitis. Él mismo habla de su historia en el programa 'Fin de Semana'. Además, el doctor Jose Antonio Pons explica cómo funciona este milagroso tratamiento que salva vidas.

Julio, postrado en la cama del hospital y enganchado a una máquina de bombeo, sentía cómo su propia vida se iba apagando lentamente: no viviría más de dos meses y medio si no aparecía un órgano con las características perfectas para él. 17 días más tarde, los doctores le ofrecieron la oportunidad de su vida: recibir un transplante de un corazón con hepatitis C: "¿Dónde hay que firmar? le contesté al médico."

La llegada de fármacos capaces de eliminar la infección en menos de tres meses fue clave para llevar a cabo esta operación y posterior tratamiento. Poco después del trasplante, las analíticas ya daban negativo en la infección: "Estoy aquí gracias a otras personas. He vuelto a la vida, y esto no se puede decir todos los días."

Jose Antonio Pons, jefe de la Unidad de Hepatología del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca en Murcia, habla sobre este proceso: "Hemos podido contar con órganos con hepatitis c siempre que comprobemos que el órgano no esté dañado. Aunque fuera solamente un caso, una sola vida no tiene ningún precio."

Cada vez en España hay más trasplantados con órganos con hepatitis c. Actualmente ya se han realizado otros siete: uno de hígado y seis de riñón. Además, este otoño, se creará un protocolo nacional que generalizará esta práctica pionera. Escucha la entrevista completa en 'Fin de Semana' de Cope.