Ferrer Dalmau: "Para poder pintar a un personaje tienes que meterte en su vida"

Cuando piensan en la figura de un pintor, lo más probable es que no le imaginen acompañando a las fuerzas especiales de un país en una misión internacional. Puede resultar extraño, pero Augusto Ferrer Dalmau es esa clase de pintor. La pregunta no es dónde ha estado Augusto, sino dónde no ha estado. Líbano, Mali, Afganistán o Georgia entre muchos otros. Desde que allá por los años noventa se asentara en la pintura histórico-militar, no son pocas las participaciones que encontramos del autor barcelonés.

En su último viaje, Augusto estuvo en Cantabria, a bordo de la Nao Victoria, bote con el que Juan Sebastián Elcano volvió a Sevilla y se convirtió en el primer hombre en dar la vuelta al mundo navegando. Augusto tiene un encargo: reconstruir ese momento. Por ello, el Museo Naval y la Fundación Nao Victoria le invitaron a este viaje, porque creen que es capaz de conseguirlo. "Los que somos de tierra nos mareamos mucho en el mar", asegura Augusto, que tenía que pintar a Juan Sebastián Elcano y eso era un problema. "¿Qué mejor que embarcarse, ver las velas, el barco? Me pasé unos cuantos días mareándome hasta que llegó un momento en el que sentí que estaba en otro planeta. Viví la escena, la tenía en la cabeza y solo faltaba pintarla".

En cuanto a su trabajo, Augusto Ferrer confiesa que siempre acude a los expertos que le asesoran para pintar porque necesita recrearse y conocer bien el entorno. "He aprendido a meterme dentro de la piel del personaje, hablo con ellos y vivo con ellos, e incluso llego a enamorarme". A corto plazo, Dalmau cuenta que este año empiezan los aniversarios de las grandes conquistas y que va a meterse en personajes de la época. "Vamos a dar una visión real de cómo eran estas personas que es muy distinta a la que tenemos de Hollywood".

"Tengo un cuadro pendiente que es la toma de los catalanes de Petuán, esa va a ser si próxima gran obra que quiero que sea espectacular y se va a llamar 'Orgullo' porque va a ser más que un cuadro", confiesa Augusto Ferrer Dalmau, que admite que está un tanto disgustado con lo que ha sucedido recientemente en Cataluña.