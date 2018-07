La tensión entre la reina Isabel y Trump viene de lejos

Ayer se reunieron, por primera vez, la reina de Inglaterra con Donald Trump en el Castillo de Windsor. Esta semana, en el programa ‘Fin de Semana COPE’, el periodista Carles Navarro le cuenta a Cristina López Schlichting, las reuniones más tensas que ha mantenido Isabel II con algunos de los presidentes de EEUU más conocidos.

El matrimonio de Donald y Melania Trump ha tomado el té con la reina de Inglaterra en la residencia favorita de ésta, aunque no es la oficial. Al tratarse de una visita oficial y no de Estado, la monarca inglesa no tenía la obligación de hospedarlos en Buckingham Palace ni de ofrecerles una cena de gala. La particularidad de este encuentro es que se ha retrasado todo lo posible porque desde la Casa Real Británica siempre se ha querido evitar la foto de Trump con Isabel II, debido a la impopularidad del actual inquilino de la Casa Blanca.

Donald Trump es el décimosegundo presidente americano con el que se reúne la reina y el cuarto que visita Winsord después de Reagan, Bush hijo y Obama. Pero la monarca que más años lleva en el ejercicio del mundo no ha tenido la misma afinidad con todos y alguno de ellos le ha puesto en algún que otro aprieto.

Con John F. Kennedy se reunió en 1961 en Londres. El entonces presidente de los Estados Unidos llegó acompañado de su mujer, la carismática Jacqueline Kennedy y cuentan los mentideros de la época que entra las dos damas hubo mucha tensión desde un inicio.

Según los guionistas de la serie The Crown, aquella reunión fue todo un despropósito, sobre todo por la torpeza protocolaria de la comitiva americana que no sabían cómo debían dirigirse a la realeza. A esto hay que añadirle los comentarios algo hirientes que, al parecer, lanzó Jacquie sobre su anfitriona, a la que calificó de pesada. De su palacio llegó a decir que no le había impresionado.

Por último, la pareja presidencial de Barack y Michelle Obama tampoco pisaron con buen pie los salones palaciegos. En uno de los primeros encuentros entre el Nobel de la Paz y la reina Isabel y durante una cena de Estado, Obama se hizo un lío con el protocolo que rige ese tipo de veladas. El ex presidente no calculó el momento exacto de los brindis con el de los himnos y finalmente se quedó hablando solo mientras que el resto de invitados escuchaban con solemnidad el himno de Inglaterra.