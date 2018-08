La víctima del incidente racista en Madrid: "Mi hija no quiere volver a ir en metro”

Una mujer se enfrentó el pasado lunes a una niña y a su madre, ambas extranjeras, en la línea 5 del metro de Madrid por haberse sentado en uno de los asientos libres del vagón cuando otros pasajeros de nacionalidad española debían quedarse de pie. "¿No pagamos los españoles a todos los que vienen aquí? Damos a la Seguridad Social y no nos hacen caso a los españoles, pero vienes ellos y...", criticó la mujer. El resto de personas que estaban en el vagón y vivieron atónitos la situación, criticaron a la mujer su actitud racista y sus duras palabras contra la mujer y su hija. El momento fue grabado por un usuario y el vídeo ha dado la vuelta a España.

En declaraciones al diario 20 minutos, la madre de la niña ha relatado cinco días después que sucedió en los instantes antes. "Entramos en el metro y la niña venía cansada, así que una mujer que se iba a bajar le cedió el asiento" Cuando la niña se disponía a sentarse, la señora, en un ataque de racismo, intentó levantarla. Además miró directamente a la madre y le dijo: “Venís aquí a aprovecharos de nuestro trabajo”.

Luz Matamoros, la madre de la niña, preguntó a la mujer qué le pasaba, mientras la niña estaba mu asustada. Ante este panorama, las personas que iban también en el vagón decidieron reprochar a la mujer su actitud. La madre asegura que ha intentado denunciar a esta persona, pero no ha podido descubrir su identidad y ha señalado que pedirá las grabaciones a Metro de Madrid porque esto no se puede quedar así.

El fotógrafo @Iram_Martz nos manda este vídeo grabado ayer en el @metro_madrid después de que una señora le dijera a una niña inmigrante que no podía sentarse por no ser española. Juzgad vosotros.



(Por cierto, aplausos a los pasajeros por su reacción)#inmigracion #RacismoEs pic.twitter.com/bXfBOZD7nl — Infamia (@infamiaOK) 1 de agosto de 2018

Madre e hija tuvieron que bajarse antes de tiempo porque la cara de la niña, que pronto cumplirá siete años, se descompuso de miedo. “Ahora me dice que no quiere volver a ir en metro”, ha indicado la madre. La familia, llegada desde Nicaragua, lleva mucho tiempo en España, Matamoros explica que nunca antes habían vivido una situación parecida, “Fue muy desagradable, y por suerte hubo gente que salió en nuestra defensa”. En estos momentos lo único que buscan es que la niña olvide esta escena y que las cosas no queden “como si nada” por el bien de la niña.