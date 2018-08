Torra expresa su "pleno apoyo" a los Mossos tras encabezar el Gabinete Antiterrorista

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha expresado su "pleno apoyo" a los Mossos d'Esquadra tras el ataque este lunes a una comisaría de la policía catalana en Cornellà de Llobregat (Barcelona), ha manifestado en una publicación en Twitter recogida por Europa Press.

"He participado en el Gabinete de Coordinación Antiterrorista para analizar los hechos graves de esta mañana en Cornellà de Llobregat. Una vez más, expreso mi pleno apoyo a los @mossos por su trabajo, dedicado a la seguridad de toda la ciudadanía", ha indicado.

He participat al Gabinet de Coordinació Antiterrorista per analitzar els fets greus d'aquest matí a Cornellà de Llobregat. Un cop més, expresso el meu ple suport als @mossos per la seva feina, dedicada a la seguretat de tota la ciutadania. pic.twitter.com/4IP20yphy6