La tajante respuesta de Malta ignorando a Sánchez tras apropiarse del acuerdo por el Aquarius

El primer ministro de Malta, Joseph Muscat, ha confirmado este martes que ha autorizado al barco Aquarius, con 141 inmigrantes indocumentados a bordo, a atracar en sus puertos para después repartir estas personas entre cinco países europeos. "Malta servirá de base logística" para la recepción de esos inmigrantes indocumentados, dijo el Gobierno maltés en un comunicado, en el que añadió que los "141 inmigrantes a bordo (del barco) serán distribuidos entre Francia, Alemania, Luxemburgo, Portugal y España".

Tras el acuerdo, Pedro Sánchez se ha arrogado el éxito de este primer gran acuerdo de distribución de migrantes entre varios países europeos. "España ha coordinado un acuerdo pionero con 6 países para distribuir la acogida de las personas del #Aquarius. Ha sido posible gracias al camino que emprendimos en junio, impulsando una salida común y solidaria a los flujos migratorios. España acogerá a 60 personas", ha escrito el jefe del Ejecutivo en Twitter.

Sin embargo, el papel de Sánchez ha quedado desdibujado en este acuerdo a tenor de la nota de prensa que ha publicado el gobierno maltés al respecto. El Ejecutivo maltés agradeció al presidente francés Emmanuel Macron por haberse sumado a esta iniciativa y acoger a parte de estas personas, y también tuvo palabras para el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, por su intervención en encontrar una solución. De Pedro Sánchez, ni una línea de agradecimiento o reconocimiento.

��PRESS STATEMENT - #Malta���� @JosephMuscat_JM, #France���� @EmmanuelMacron & EU Commission���� @JunckerEU take leadership role to negotiate solution for #Aquarius situation. Several #EU Member States will take migrants aboard @SOSMedIntl #Aquarius ➡️ https://t.co/GEH6ccsbkG pic.twitter.com/KbevpUOvUm