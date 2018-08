Lastra asegura que Casado no es un representante político digno

La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha dicho que el líder del PP, Pablo Casado, "no es un representante político digno" para la España actual, tras la decisión de la juez de elevar al Tribunal Supremo la investigación sobre el máster de Casado En declaraciones a los medios, ha señalado que Casado "no representa ni la transparencia, ni la decencia" y no forma parte de una "derecha moderna", en la que los ciudadanos puedan mirarse. Lastra ha se ha referido a los distintos casos de corrupción en los que se ha visto inmerso el PP y a las investigaciones periodísticas primero y judiciales después que así lo han puesto de manifiesto. Ha pedido que el asunto "se resuelva cuanto antes" y "que dé explicaciones" y que el PP "se regenere de una vez porque España necesita partidos limpios y transparentes".

La vicesecretaria ha recordado que si hoy gobierna el PSOE se debe a una moción de censura porque el partido que gobernaba era corrupto, con "una sentencia que así lo decía" y ahora, dos meses después, el PP "sigue en la misma situación", como demuestra el caso "Enredadera", que afecta a miembros de la actual Ejecutiva de Casado. Ha advertido que la decisión de la juez de hoy implica unos presuntos delitos de prevaricación administrativa y cohecho impropio y que Casado acabará siendo imputado, al tiempo que ha recordado que se trata de una persona aforada.

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha considerado por su parte que la decisión de la jueza de pedir al Tribunal Supremo que investigue al presidente del PP, Pablo Casado, por su máster es "prueba" de que hay que cambiar la Constitución para "acabar con los privilegios de los políticos".

En conferencia de prensa en la sede del partido, Villegas ha subrayado que varios compañeros de máster de Casado ya han sido investigados y que si el presidente del PP no fuera aforado "ya habría sido imputado". Por ello, Ciudadanos va buscar una mayoría parlamentaria suficiente para proponer una reforma de la Constitución que "acabe con los privilegios de los políticos", una reforma que podría ser "un cambio exprés" si todos los partidos se ponen de acuerdo. "Esta es una situación grave", ha subrayado Villegas, para quien "si Casado no estuviera aforado, si no tuviera ese privilegio, ya estaría imputado como sus compañeros de máster".

Por eso, Ciudadanos, va a "seguir peleando" por cambiar el "privilegio del aforamiento" pese a que implica una reforma constitucional para la que no cuenta con votos suficientes en el Congreso de los Diputados. "Si todos los partidos asumen que los políticos no debemos tener privilegios", la reforma de la Constitución podría salir adelante por un "cambio express y consensuado".

Por ello, el partido ha decidido "reimpulsar la iniciativa" en septiembre con la confianza de que otros partidos compartan su idea de que "los políticos no deben tener este tipo de privilegios"