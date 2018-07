Siete heridos en una pelea por colgar una estelada en Manresa

Los Mossos d'Esquadra y la Policía Local de Manresa han identificado a 17 personas que participaron en una pelea en Manresa (Barcelona), donde partidarios y detractores de la independencia se enfrentaron cuando los primeros intentaron colgar una "estelada".

Según ha informado fuentes policiales, los hechos ocurrieron este lunes en la plaza del Once de Septiembre, en el centro de Manresa, cuando un grupo intentó colgar una bandera independentista en la plaza, hecho que desencadenó una pelea con otro grupo, que trató de impedirlo.

Agentes de los Mossos d'Esquadra y de la Policía Local de Manresa se desplazaron al lugar del incidente, y tras detener la pelea, en la que ninguna persona resultó herida, lograron identificar a 17 personas.

�� El CDR Manresa ha tornat a penjar l'estelada de la plaça 11 de setembre, atacada per un conegut feixista bagenc.



��CDR Manresa, davant qualsevol acte feixista, respondrà en conseqüència.



�� AL FEIXISME NO SE'L DISCUTEIX, SE'L COMBAT. NO PASSARAN! �� pic.twitter.com/WMUyw5x6Kj