¿Será la canción del verano el nuevo remix de 'La cintura' de Ávaro Soler?

Después de éxitos como ‘Sofía’ o ‘Yo contigo, tú conmigo’ Álvaro Soler está arrasando desde marzo con su tema ‘La cintura’, un éxito que no vamos a parar de bailar este verano.

El cantante reconoce que bailar no es uno de sus talentos ocultos y que, por eso, decidió componer esta canción: para que todo el mundo que se siente inseguro moviendo las caderas, adquiera confianza: "Cuando escribía esta canción pensaba que debería quitar la palabra 'cintura' del estribillo porque a mí no se me da nada bien moverla, soy muy alto y larguirucho y para nada bailo bien. Pero entonces pensé ¿por qué no usar mi propia inseguridad para escribir sobre esto?".

‘La cintura’ es el primer single del que será su nuevo disco ‘Mar de colores’. Este segundo álbum verá la luz el próximo mes de septiembre con “unos temas más bailongos, más agresivos, que pueden sonar en las discotecas directamente”. Y por si el triunfo de ‘La cintura’ no había encantado lo suficiente, Álvaro Soler ha publicado una nueva versión de la canción, esta vez con la colaboración de Tini y Flo Rida. Una versión que promete y mucho: tanto que podríamos estar hablando de la nueva canción del verano.

Al tema le acompaña un veraniego y original videoclip, grabado en Miami y Cuba, donde los tres artistas se pasean por sus coloridas calles y las playas. Al final de este, Álvaro Soler intenta enseñar a Flo Rida los pasos de baile de la canción. ¿Quién de los dos lo hará mejor?

Next Thursday.. 26.07 ������@tinitastoessel @official_flo Una publicación compartida de Alvaro Soler (@alvarosolermusic) el 22 Jul, 2018 a las 3:15 PDT

En estos años de carrera musical, Álvaro Soler ha recibido 27 certificados de Diamante, Platino y Oro. Su éxito ‘Sofía’ encabezó las listas de éxitos en 17 países y acumula ya casi 490 millones de visitas en Youtube. El nuevo remix de ‘La cintura’ se publicó ayer 26 de julio y tiene ya 430.000 visualizaciones.

¿Y tú? ¿Estás preparado para mover la cintura este verano?