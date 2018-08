¿Sábes qué es lo más sucio en una habitación de hotel?

Siempre que pensamos en gérmenes en los hoteles pensamos que estarán en el baño. El retrete o incluso la ducha, para la que muchos se suelen llevar las chanclas, suelen ser las principales fuentes de nuestra preocupación. Pero lo cierto es que no son lo más sucio que podemos encontrar en una habitación de hotel.

Según un estudio realizado por unos investigadores de la Universidad de Houston, Texas, lo más sucio que nos podemos encontrar son los interruptores, los mandos de televisión y los teléfonos. Tras analizar 19 superficies de distintas habitaciones en diversos puntos en Estados Unidos, han llegado a la conclusión de que esos tres objetos son los más contaminados y se debe a que son objetos que solemos tocar sin lavarnos las manos y que suelen estar encima o al lado de la mesilla de noche.

Lo mismo puede aplicarse al mando del aire acondicionado. Según el estudio Hotel Hygiene Exposed independientemente de las estrellas que tenga el hotel, el mando del aire acondicionado suele tener las mismas bacterias que la taza del baño. Aún así, el baño y el grifo del lavabo también suele almacenar una gran cantidad de bacterias, aunque eso ya lo esperábamos. Otros objetos a tener en cuenta son los vasos, tazas y la máquina de café con cápsulas y es muy recomendado limpiar todos estos antes de usarlos.

Además, en la cama se suele acumular una gran cantidad de bacterias, principalmente porque los equipos de limpieza cambian sólo las sábanas y no las fundas del colchón. Por lo que suelen ir acumulando las bacterias de los anteriores húespedes. Así que por muy cómoda que sea nuestra cama no significa que no tenga bacterias.

A pesar de que a simple vista puede parecer que estos objetos estén limpios, las bacterias necesitan un tratamiento específico más allá de pasarles un simple trapo húmedo. Por lo que la próxima vez que vayas a un hotel ten mucho cuidado con lo que tocas y siempre trata de desinfectar lo que vayas a usar.