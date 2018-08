Rescatadas las personas atrapadas en el teleférico del Teide

Las 34 personas que quedaron atrapadas en el teleférico del Teide debido a una avería de la que se desconoce su origen ya están en la estación base y ahora el operativo se centra en bajar en las cabinas a las 120 personas que se encuentran en la base próxima a la cima del volcán.

Fuentes de Teleférico del Teide han informado a Efe de que las 120 personas que esperan a bajar por el teleférico serán evacuadas con carácter inmediato, proceso que podría tardar algo más de una hora.

Los evacuados que ya están en la base estuvieron una hora y media atrapados en el teleférico, que permanecerá cerrado hoy para realizar las revisiones pertinentes que requiere el protocolo de emergencia y probablemente abrirá mañana con normalidad.

Sobre las 10:20 de la mañana se activó el protocolo de emergencia al tener lugar una parada de seguridad que provocó que 34 personas quedasen atrapadas en las dos cabinas del teleférico.

Los atrapados fueron evacuados dentro de las propias cabinas, que se dirigieron en modo manual y de forma más lenta de lo habitual hasta la estación base.

Está previsto que el teleférico vuelva a funcionar con normalidad este domingo. Este sábado, por el momento, permancerá cerrado al público.

���� Informamos de que el Teleférico permanecerá cerrado hoy 18/08/2018 por motivos técnicos.

