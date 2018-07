Rato niega blanqueo al no haber cometido delito "ni fiscal, ni de otro tipo"

CASO RATO (Seguirá Ampliación)

Madrid, 30 jul (EFE).- El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato ha negado hoy el presunto blanqueo de capitales a través de sociedades en el exterior que le atribuye la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya que, ha dicho, no ha cometido ningún delito "ni fiscal, ni de otro tipo".,En declaraciones a Efe, el ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) ha insistido en que en los últimos meses "se ha tenido que reconocer" que no ha cometido fraude fiscal alguno e