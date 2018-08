Quim Torra envía un “dardo” al Rey Felipe VI y espera una respuesta

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha afirmado que Felipe VI “ya no es el Rey de los catalanes”, sin embargo, señaló que “nunca es tarde para pedir perdón” e invitó al Jefe del Estado a visitar Barcelona y reunirse con él. “Si viniera al Palau de la Generalitat los recibiríamos con mucho gusto”, resaltó antes de advertir que la situación política en Cataluña es “gravísima”.

“Nunca es tarde para pedir perdón, pero Felipe VI ya no es el Rey de los catalanes. Nosotros tenemos que ser muy claros sobre nuestra posición respecto al Rey de España, a quien no pensamos invitar a ningún acto que organicemos” ha asegurado Torra.

“Quisiera que viniera para explicarle la gravísima situación política que vive el país, con presos políticos, exiliados, miles de catalanes encausados y el derecho a la autodeterminación criminalizado. Quisiera explicarle todo esto y no he tenido oportunidad", ha sentenciado en la entrevista a la ACN.

