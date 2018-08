Puigdemont, dispuesto a escuchar la propuesta de autodeterminación de Sánchez

El expresidente de la Generalitat y líder de Juntos por Cataluña (JxCat) Carles Puigdemont le ha dicho a Pedro Sánchez este domingo que ahora, tiene la oportunidad de hacer una propuesta concreta al Ejecutivo catalán sobre el derecho de autodeterminación.

Durante un coloquio celebrado en Innerleithen, en el sur de Escocia, Puigdemont consideró que esta posibilidad se produciría "a partir del próximo septiembre, cuando empiece el curso político".

"Sánchez tiene la oportunidad de explicar, no solo de usar un nuevo vocabulario y cambiar el clima político, que obviamente ya ha cambiado de forma positiva, sino de hacer algo concreto y de poner algo claro sobre la mesa para permitir una discusión política sobre el asunto central que es el derecho de autodeterminación", ha manifestado.

Puigdemont señaló que si tal escenario se produce, el Ejecutivo catalán estará dispuesto al diálogo.

