PSOE y Cs rechazan explicación de alcalde de León y acercan moción de censura

La oposición en el Ayuntamiento de León, entre ellos el PSOE y Ciudadanos, han coincido hoy en rechazar las primeras explicaciones dadas por el alcalde, Antonio Silván (PP), acerca de su conversación grabada con el empresario José Luis Ulibarri, lo que acerca la posibilidad de una moción de censura.

El PSOE, como principal partido dispuesto a presentar la moción, y Cs, que tendría que apoyarla para que saliera adelante, han acercado hoy posturas al analizar de manera similar la situación que se plantea en el consistorio leonés, aunque en ambos casos se han remitido a después del Pleno extraordinario convocado para el 7 de agosto, para dar el paso definitivo.

Representantes de ambos partidos han rechazado las primeras explicaciones dadas por el alcalde leonés, quien ha comparecido ante los medios de comunicación para anunciar que no prevé dimitir por un caso en el que ha subrayado que no figura como investigado judicialmente.

"No me oculto de nada y no he cometido ningún delito ni falta alguna: no estoy imputado ni investigado en ningún procedimiento judicial", ha remarcado Silván, cuya conversación con Ulibarri fue grabada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) y publicada ayer por varios medios de comunicación.

En esta conversación, al parecer Silván informó al empresario de la evolución de una mesa de contratación pública, a lo que hoy el regidor ha replicado que habla "con todo el mundo, con editores, directores, dueños y profesionales de los medios de comunicación y con cientos de empresarios y representantes de colectivos sociales, sindicales y vecinales".

Tras escuchar esta primera comparecencia del alcalde, el portavoz socialista, José Antonio Diez, ha declarado a Efe que, aunque "hay que dar tiempo al tiempo", las explicaciones de Silván ante el Pleno sobre la grabación "no satisfarán a nadie", por lo que ha anticipado que la moción de censura será apoyada por el PSOE local, autonómico y nacional.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos en León, Justo Fernández, ha advertido que a su partido no le vale con que el alcalde "trate de escurrir el bulto con excusas simplistas" y ha insistido en que el lugar en el que debe dar explicaciones no es ante los portavoces a puerta cerrada y los medios de comunicación, sino ante el Pleno municipal.

También hoy ha dado explicaciones, por medio de una grabación remitida por la Junta de Castilla y León, el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, quien ha anunciado que comparecerá en las Cortes para dar "las explicaciones oportunas" sobre una conversación con Ulibarri, interceptada también por la UDEF, que en su opinión no refleja ilegalidad alguna.

El consejero ha defendido que su actuación -al parecer ofreció a Ulibarri readjudicar a su empresa una obra de una carretera paralizada por la quiebra de la primera adjudicataria- se ha ajustado perfectamente a la legalidad, por lo que ha sostenido su "limpieza" y "regularidad" al respecto.

"Es lamentable que sin conocer los amparos legales se quiera dar oscuridad o carácter de irregularidad", ha añadido tras detallar el procedimiento administrativo que siguió en este caso y recordar que finalmente la readjudicación no se produjo, porque no le interesó al empresario.

Por otra parte, el Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León ha registrado una solicitud de comparecencia, que ha extendido al vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, como responsable del plan de medios por el que se financió a las empresas de Ulibarri, para que detalle, al igual que Suárez-Quiñones, sus vínculos con el empresario.