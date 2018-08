La opinión de Herrera sobre el nuevo trabajo de la mujer de Sánchez, entre las noticias más leídas

1. Esto es lo que opina Herrera sobre el fichaje de la esposa de Sánchez como directiva del Instituto de Empresa

El Instituto de Empresa (IE) anunció este miércoles el fichaje de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, para impulsar la innovación, el liderazgo, el emprendimiento y los proyectos de su acción social en el continente africano. Su contratación por esta empresa privada, pero financiada en parte con subvenciones públicas, ha provocado un terremoto en el ámbito político. De "escándalo" lo ha calificado la diputada gallega del PP Ana Vázquez Blanco, mientras que su compañera de filas Pilar Marcos sostiene que si la contratada hubiera sido la mujer de Pablo Casado, todos estarían hablando "como mínimo" de un "cohecho impropio". Ambas han hecho hincapié también en que no encuentran "ni un artículo, ni un trabajo académico" de Gómez sobre África.

2. El aviso de Carlos Herrera a Agustín Bravo y Antonio Herráiz

Carlos Herrera sigue aprovechando su verano para visitar los polígonos industriales de toda España y eligiendo los más llamativos para hablar sobre ellos en sus próximas apariciones en 'Herrera en COPE'. Desde que visitara a finales del mes de julio la empresa “Grasa Mar” desde el polígono industrial “El Establet”, hablando del engrase y la lubricación, el comunicador sigue explorando nuevos lugares y así se lo ha hecho saber en una nota de voz enviada a Agustín Bravo y Antonio Herráiz, que le sustituyen al frente del programa mientras acomete su misión.

"Estoy en Cuevas del Almanzora, inspeccionando polígonos. Vengo desde Malgrat de Mar, con paradas estratégicas en polígonos de Benicássim, Aspe (Alicante), La Unión (Murcia), Cuevas (Almería) y dentro de poco otros más cercanos", ha contado este lunes. "He encontrado grandes cosas que iré contando esta semana, cuando me asomaré de nuevo a la antena. Seguiré aquí en los polígonos de España en homenaje a la laboriosidad de aquellos que no quieren pasar el verano necesariamente en una playa y están dedicando todo su esfuerzo a crecer el PIB de nuestro país", ha añadido.

3. Colau quiere desahuciar a Antonio tras trabajar 40 años como conserje en un colegio

El ayuntamiento de Barcelona ha comunicado a Antonio y su familia que deben abandonar su casa después de 40 años trabajando como conserje en un colegio público de la ciudad condal. Antonio, que acaba de cumplir 86, vive en el domicilio del centro público junto a su mujer, su hija y su nieta de 17 años.

Antonio comenzó a trabajar como conserje debido a que le tuvieron que amputar una pierna cuando era guardia urbano. Desde que entró en el colegio ha tenido que trabajar muchas horas e incluso contratar, con el dinero de su bolsillo, a un sustituto durante su periodo de vacaciones para que hiciera su laborales. El ayuntamiento le ha avisado que debe dejar la casa porque es de titularidad pública. Se lo comunicaron a través de una llamada de teléfono. Este procedimiento no es el habitual ya que a otras personas, en su misma situación, se lo han notificado con una carta.

4. Herrera: "Sale un tío diciendo que no puede haber papeles para todos y ya es de extrema derecha y racista"

Estamos en vivo y en directo en nuestro recorrido habitual por los polígonos industriales de España, que hoy nos han traído hasta la Estación Depuradora de Aguas Residuales "El Fondillo" en el polígono de Los Hondones, donde estamos viviendo una apasionante. Donde estamos conociendo técnicas renovadoras y revolucionarias para acabar o para eliminar la contaminación química y bacteriológica del agua. De ese bien que hace de nosotros seres vivos. Podríamos estar sin comer, podemos estar sin bailar, podemos estar sin conocer a nadie, pero no podemos estar sin beber agua. ¿Y ustedes saben como llega el agua aqui? A esta Estación Depuradora El Fondillo. Es algo absolutamente sorprendente, porque saben ustedes que las aguas fecales, cloacales, con la materia orgánica que en los domicilios llega desde, o se coloca, se deposita, exactamente los inodoros con el agua que se filtra de la tierra, con el agua de las lluvias que baja a las cloacas, llega un agua enfangada a esta gran piscina en cuyo borde estoy sentado ahora mismo. Antes se me ha caído, por cierto, el guión de economía, he tenído que meter el brazo que se me está pudriendo por momentos, porque creanme ustedes.

5. Las redes sociales se mofan de las vacaciones de Albert Rivera

Las vacaciones son motivo de descanso y de relajación para la todos, -incluyendo a los políticos-. De esta manera observamos a Albert Rivera aprovechando la suyas, y así lo ha querido mostrar en las redes sociales donde ha publicado imágenes y vídeos.

El presidente de Ciudadanos, ha compartido en su cuenta de Instagram stories donde aparece en Menorca aprovechando en familia de su tiempo libre. Pero las publicaciones han venido de la mano del chachondeo en Twitter por parte de los usuarios que no han tardado en reaccionar sobre los vídeos de Rivera donde se graba sin decir absolutamente nada. Tanto es así, que los usuarios llegan a morirse de la vergüenza y así lo han hecho saber con los comentarios.