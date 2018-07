Cancelaciones de última hora e incumplimiento de los servicios mínimos durante la huelga de Ryanair

La huelga de tripulantes de cabina de Ryanair está afectando durante el día de hoy (el primero de las dos fechas convocadas) a más de 75.000 pasajeros en España. La empresa irlandesa se ha visto obligada a cancelar varios vuelos que estaban asegurados en los servicios mínimos que despegaban desde Madrid y Palma de Mallorca. Dichas cancelaciones no se han notificado hasta última ahora. La aerolínea ha asegurado que serán en total 44 de los 50 vuelos desde Mallorca con destino a la península programados para hoy los que se quedarán finalmente en tierra por falta de personal. También 28 de los 177 trayectos a Europa que tenían programados para hoy y mañana han sido cancelados. Por lo tanto, ya son más de 400 los vuelos que no tomarán despegue.

En el transcurso de las primeras horas de la huelga en España no se ha registrado ningún tipo de incidencia en las 13 bases, sostienen las mismas fuentes, que indican que en la de Lanzarote se ha presentado la Inspección de Trabajo. En el aeropuerto de Palma, por ejemplo, fuentes del sindicato USO subrayan que la delegación del Gobierno no ha permitido entrar a la terminal a los sindicalistas para informar a los pasajeros de los motivos de la huelga y entregarles las botellas de agua "que Ryanair no da a sus trabajadores". Los clientes alegan que no han recibido notificación y muchos esperan en el aeropuerto una solución inminente por parte de la aerolínea, que ha declarado que solo operarán el 24% de sus vuelos relacionados con España.

En la T1 del aeropuerto de Madrid-Barajas permanecen desde las cuatro de la madrugada los tripulantes de cabina en manifestación para exigir una mejora de sus derechos laborales. Aunque el paro ha afectado a una gran proporción de los clientes de Ryanair en España, muchos de ellos han mostrado su apoyo a los trabajadores. No obstante, esperan un rápido acuerdo para poder efectuar sus viajes. Por su parte, en Barcelona no se ha registrado ninguna incidencia y, por le momento, todos los vuelos del servicio mínimo operan sin retrasos.

Muchos pasajeros, sin embargo, se han visto sorprendidos este martes por la cancelación de sus vuelos cuando esperaban iniciar el embarque, incluso tras haber superado los controles de seguridad del aeropuerto. Durante esta madrugada se ha cancelado un vuelo a Parma desde Madrid que, según la empresa, iba a operar de forma habitual y ha dejado a cientos de pasarejos sin una alternativa en la T1 del aeropuerto de Barajas. La empresa prevé que solo despeguen 30 vuelos desde Madrid hoy.

La empresa irlandesa ha ofrecido a unos 50.000 afectados el reembolso o la reubicación de sus billetes. Sin embargo, dado el escaso tiempo con el que se ha notificado (en muchos casos ni siquiera se ha informado), los clientes podrán exigir una indemnización a la aerolínea. Además, tienen derecho a la información y a asitencia por parte de Ryanair.

Los sindicatos, por su parte, han asegurado que trabajarán para velar por los derechos del pasarejo y que intentarán por todos los medios legales que Ryanair cumpla la legislación española.