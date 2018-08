Muere Aleix, el niño con una enfermedad rara que logró la solidaridad de miles de personas

El pequeño Aleix Merino, que desde hacía seis años luchaba contra la enfermedad rara de Tay-Sachs y que consiguió movilizar a miles de personas mediante la campaña "Una sonrisa para Aleix", falleció la madrugada del pasado domingo día 5.

Según ha informado la página de Facebook 'Una sonrisa para Aleix', el menor, nacido en Mataró (Barcelona), ha falleciendo siendo "un héroe, un luchador incansable con la mejor familia posible".

L'Aleix ens ha deixat aquest vespre calorós d'estiu, envoltat de la seva família.

Avui al cel hi brillarà un estel nou. ✨

Tot un heroi, un lluitador incansable amb la millor família possible. La nostra més sincera i forta abraçada David, Susana i Nil.



Aleix, somriu per sempre. pic.twitter.com/XsCy7S40rk