Los taxistas madrileños decidirán a última hora de este miércoles si desconvocan huelga

Los taxistas madrileños afrontan su tercera noche de acampada reivindicativa a la espera del resultado de la Conferencia Nacional de Transporte convocada para este miércoles, a cuya finalización decidirán si desconvocan la huelga que llevan a cabo contra el sector de VTC (alquiler de vehículo con conductor). Así lo han acordado esta noche en asamblea los taxistas que continúan bloqueando con sus vehículos un tramo del Paseo de la Castellana de Madrid, donde de nuevo hoy pernoctarán como medida de protesta y de presión para que el Gobierno cumpla los compromisos adquiridos con el sector del taxi.

Unos compromisos que, según ha explicado Julio Sanz, presidente de Antaxi Madrid, son resultado del esfuerzo de los profesionales del taxi que han salido a la calle "a defender" su trabajo y su futuro y que con esta huelga, ha dicho, han logrado que los políticos "decidan sobre la licencia urbana", algo que antes "les sonaba a chino". Sanz ha exigido al Gobierno que de la reunión del Consejo de Ministros del próximo viernes salga "una declaración clara, contundente y rotunda" de que el Ejecutivo central "está con el taxi y va a defender esta problemática sin chapuzas".

Entretanto, los representantes del taxi madrileño han emplazado a sus compañeros a esperar los resultados de la Conferencia Nacional de Transporte convocada para las próximas horas en el Ministerio de Fomento, a cuya finalización celebrarán una nueva asamblea para informar de las conclusiones de esa reunión y decidir conjuntamente si desconvocan la huelga indefinida que llevan a cabo. Al grito de los concentrados de "¡Si se puede!" o "Si esto no se arregla, guerra, guerra, guerra", ha tomado la palabra también esta noche Sergio Vega, presidente de Élite Taxi, quien ha advertido a sus compañeros de que "la batalla aún no está ganada" y les ha pedido que, en caso necesario, muestren "las mismas ganas que ahora" para "volver a salir a la calle, porque esto es una carrera de fondo, no un sprint".

Vega ha indicado que en la reunión de este miércoles se sabrá "quién dice sí o no" a asumir las competencias y ha expresado su sospecha de que la Comunidad de Madrid quiera "quitarse de encima este pastel" que, según ha dicho, el sector del taxi preferiría que se hubiese puesto en manos de los ayuntamientos porque "siempre les tendremos más cerca". Mientras tanto, y según ha comentado a Efe Joaquín Alonso, dirigente de la Federación Profesional del Taxi, los taxistas madrileños volverán a recibir esta noche en lo que ya denominan irónicamente "Castellana resort", a los pensionistas, repartidores de prensa y otros colectivos en lucha que se acercan a este lugar, convertido, ha dicho, en "protestódromo", para plantear reivindicaciones.